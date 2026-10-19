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Ellek'te zeytin ekonomisi festivalle görünür oluyor

Ellek'te düzenlenen 3. Yeşil Altın Zeytin Festivali kortej, konser ve stantlarla zeytin üreticilerini, vatandaşları ve yerel ekonomiyi buluşturdu.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:17

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ellek'te zeytin ekonomisi festivalle görünür oluyor

Ellek'te zeytin ekonomisi festivalle görünür oluyor

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Yeşil Altın Zeytin Festivali, bando eşliğindeki kortej yürüyüşüyle başladı. Yüzüncü Yıl Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlik, zeytin üreticileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

etkinlikler ve tanıtım:

Düziçi Kaymakamlığı ve Ellek Belediyesi öncülüğünde düzenlenen festival kapsamında Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı konser verdi; halk oyunları gösterileri, çocuk oyunları ve çeşitli konserler programı zenginleştirdi. Kurulan stantlarda yörede yetiştirilen zeytinler ile zeytinden elde edilen ürünler tanıtıldı ve ziyaretçilere tadım imkânı sağlandı.

Festival, yerel üreticilerin doğrudan tüketiciyle buluşmasına olanak tanırken üretim süreçleri ve ürün çeşitliliği hakkında bilgilendirici sunumlara da ev sahipliği yaptı. Etkinlikler boyunca kısa gösteriler ve atölyelerle zeytinciliğin geleneksel yöntemleri ile modern tesislerin ürün hazırlama süreçleri karşılaştırıldı.

bölgesel üretim ve hedefler:

Son yıllarda zeytin üretimiyle öne çıkan Osmaniye’de, özellikle Ellek beldesi zeytinciliğin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Festivalin temel amacı, zeytin ve zeytinyağının kalitesini öne çıkarmak, üreticilerin emeğini daha geniş pazarlara ulaştırmak ve zeytinciliğin bölge ekonomisine katkısını artırmak olarak açıklandı.

Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, festivalde yaptığı açıklamada: "Ellek insanının emeğinin karşılığının hakkıyla alınması için mücadele etmek bizim görevimiz. Zeytinimizi tanıtmak, zeytinciliğimizi tanıtmak, zeytin üreticilerimize ürettikleri ürünün değerini daha hakkıyla almaları için yardımcı olmak... Yani Halil İbrahim misali, ilimizin, ilçemizin, ülkemizin zeytin ekonomisine ne kadar katkıda bulunabilirsek bu bizim için çok önemli, 10 milyonun üzerinde zeytin var ama henüz zeytincilik tam bilinmiyor Osmaniye’de, bu zeytinin 1 milyonu Ellek kasabasında değerli arkadaşlar. Bu yıl ikisi yeni faaliyete geçen olmak üzere toplam 7 fabrikamız var. Bugün en iyi salamuralar, Ellek’te bu yıl açılan yaklaşık 400 ton kapasiteli yeni tesisimiz var. Modern tesislerde yeşil ve siyah salamura zeytinlerimiz hazırlanıyor. Bizim amacımız, ülkemizin ekonomisine, ilimizin ekonomisine, ilçemizin ekonomisine katkıda bulunmak, Ellek insanının emeğinin karşılığının hakkıyla alınması için mücadele etmek." şeklinde konuştu.

Festival, üreticiler ile vatandaşları bir araya getirirken Ellek zeytininin marka değeri ve pazarlama olanaklarının güçlendirilmesine yönelik beklentileri de gündeme taşıdı. Organizasyon, bölgedeki zeytincilik potansiyelinin görünür kılınmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ELLEK BELEDİYE BAŞKANI ABBAS YEŞİLDEMİR KONUŞMA YAPTI

ELLEK BELEDİYE BAŞKANI ABBAS YEŞİLDEMİR KONUŞMA YAPTI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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