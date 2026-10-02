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Emek-Aksaray'a yeni cami için protokol imzalandı

Emek-Aksaray Mahallesi'ne yapılacak Hacı Bostan Alkan Camii için Vali Masatlı ile Mehmet Alkan protokol imzaladı; amaç ibadet ve yeniden yapılanmaya katkı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 08:51

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EDİTÖR: Serkan Varol

Emek-Aksaray'a yeni cami için protokol imzalandı

protokol töreni:

Hatay’ın Antakya ilçesi Emek-Aksaray Mahallesi'ne yapılması planlanan Hacı Bostan Alkan Camii için hazırlanan protokol, Vali Masatlı ile hayırsever Mehmet Alkan ve ilgili tarafların katılımıyla imza altına alındı.

caminin hedefleri:

Protokol kapsamında gerçekleştirilecek caminin, kentte yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında ibadet hizmetlerine katkı sağlaması hedefleniyor. Proje, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da sürdürülen ihya, inşa ve imar faaliyetleri doğrultusunda bölge sakinlerinin dini ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik planlandı.

yapım süreci ve beklentiler:

İmzalanan protokolle caminin yapım sürecine ilişkin çalışmalara başlanması ve projenin koordineli şekilde yürütülmesi kararlaştırıldı. Hayırsever Mehmet Alkan destekli bu girişimin, Emek-Aksaray bölgesinde toplumsal yaşam ve ibadet faaliyetlerine katkı sunması bekleniyor.

HACI BOSTAN ALKAN CAMİİ’NİN YAPIMINA İLİŞKİN PROTOKOL, HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI VE TARAFLAR...

HACI BOSTAN ALKAN CAMİİ’NİN YAPIMINA İLİŞKİN PROTOKOL, HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI VE TARAFLAR ARASINDA İMZALANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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