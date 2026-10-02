Emek-Aksaray'a yeni cami için protokol imzalandı

protokol töreni:
Hatay’ın Antakya ilçesi Emek-Aksaray Mahallesi'ne yapılması planlanan Hacı Bostan Alkan Camii için hazırlanan protokol, Vali Masatlı ile hayırsever Mehmet Alkan ve ilgili tarafların katılımıyla imza altına alındı.
caminin hedefleri:
Protokol kapsamında gerçekleştirilecek caminin, kentte yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında ibadet hizmetlerine katkı sağlaması hedefleniyor. Proje, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da sürdürülen ihya, inşa ve imar faaliyetleri doğrultusunda bölge sakinlerinin dini ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik planlandı.
yapım süreci ve beklentiler:
İmzalanan protokolle caminin yapım sürecine ilişkin çalışmalara başlanması ve projenin koordineli şekilde yürütülmesi kararlaştırıldı. Hayırsever Mehmet Alkan destekli bu girişimin, Emek-Aksaray bölgesinde toplumsal yaşam ve ibadet faaliyetlerine katkı sunması bekleniyor.
HACI BOSTAN ALKAN CAMİİ’NİN YAPIMINA İLİŞKİN PROTOKOL, HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI VE TARAFLAR ARASINDA İMZALANDI.
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