Emek-Aksaray'a yeni cami için protokol imzalandı

protokol töreni:

Hatay’ın Antakya ilçesi Emek-Aksaray Mahallesi'ne yapılması planlanan Hacı Bostan Alkan Camii için hazırlanan protokol, Vali Masatlı ile hayırsever Mehmet Alkan ve ilgili tarafların katılımıyla imza altına alındı.

caminin hedefleri:

Protokol kapsamında gerçekleştirilecek caminin, kentte yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında ibadet hizmetlerine katkı sağlaması hedefleniyor. Proje, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da sürdürülen ihya, inşa ve imar faaliyetleri doğrultusunda bölge sakinlerinin dini ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik planlandı.

yapım süreci ve beklentiler:

İmzalanan protokolle caminin yapım sürecine ilişkin çalışmalara başlanması ve projenin koordineli şekilde yürütülmesi kararlaştırıldı. Hayırsever Mehmet Alkan destekli bu girişimin, Emek-Aksaray bölgesinde toplumsal yaşam ve ibadet faaliyetlerine katkı sunması bekleniyor.

HACI BOSTAN ALKAN CAMİİ’NİN YAPIMINA İLİŞKİN PROTOKOL, HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI VE TARAFLAR ARASINDA İMZALANDI.