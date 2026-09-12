Emekli boya ustasından örnek fidan üretimi: meyvelerini komşularıyla paylaşıyor

Balıkesir'de emekli ustanın yeşile dönüşen üretim serüveni

Balıkesir'in 1. Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Hasan Talay, 2003'te Seka Kağıt Fabrikası'ndan emekli olduktan sonra Halalca Mahallesi'nde çevre yolu kenarında kurduğu tesiste fidan üretimine başladı. Yıllar içinde üretimini genişleten Talay, limon, servi, fıstıkçamı ve güllerden üzüm ve elmaya kadar onlarca meyve fidanıyla örnek bir dış mekân süs bitkileri üreticisi haline geldi.

İşten yeşile: sağlık ve üretim ilişkisi:

Fabrikada yıllarca yağlı boya ustası olarak çalışıp kimyasallar ve zehirli bileşenlerle uğraştığını belirten Talay, bitkilerle uğraşmanın hem üretimi hem de kaybettiği sağlığını geri kazanması açısından belirleyici olduğunu söylüyor. 23 yıldır süren üretimde Talay, Balıkesir'deki pek çok park ve bahçeye fidan verdiğini aktarıyor.

Paylaşım önceliği: meyveler satılmıyor:

Talay, dış mekân süs bitkilerini Balıkesir ve çevresine satarken, işletmesinin çevresinde yetişen üzümden elmaya kadar çok sayıda meyveyi satmayıp çevresindekilerle paylaştığını vurguluyor. Talay, "Gelen müşterilerimize eşe dosta ikram ediyoruz. Meyvelerimiz de bol. Bu sene Allah verdi. Eşle dostla paylaşmaktan huzur duyuyorum" diyor.

İki çocuk ve dört torun sahibi Talay'ın torunu Hasan Efe Ay ise boş zamanlarında dedesine yardım ettiğini, genellikle süs bitkisi ürettiklerini ve meyveleri satmayıp ikram ettiklerini belirterek, "Ben de burada boş zamanlarımda dedeme yardıma geliyorum. Çoğunlukla süs bitkisi üretiyoruz. Meyvelerimiz var. Satmıyoruz onları. Genelde ikram ediyoruz. Hem kendime harçlık çıkarıyorum burada. Her şey çok güzel" diyor.

ERİKLER