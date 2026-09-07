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Emeklilikten sonra dükkan açan 71 yaşındaki terzinin çalışma tutkusu

71 yaşındaki Ali Dayıoğlu, emeklilikte evde durmanın kendisine uygun olmadığını anlayınca Aydın'da 70 yaşında yeniden dükkan açıp terziliğe döndü.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Emeklilikten sonra dükkan açan 71 yaşındaki terzinin çalışma tutkusu

emekliliğin beklentisi ile gerçek hayat arasındaki fark:

Ali Dayıoğlu, emeklilik hayallerinin kendisi için bekleneni vermediğini gördü ve harekete geçti. 71 yaşında Aydın'da yaşayan Dayıoğlu, evde durmanın kendisine ödül değil işkence olduğunu belirtti. Çalışmaya alışmış erkekler için sosyal çevre ve günlük rutinin önemine dikkat çeken Dayıoğlu, emekli hayatının yalnızlığa ve düzensizliğe sürükleyebileceğini tecrübe ettiğini söyledi.

uzun meslek geçmişi ve yeniden başlayan serüven:

1955 yılında Umurlu'da doğan Dayıoğlu, mesleğe 14 yaşında Umurlu'da terzi çırağı olarak başladı. İlk ustasının halk arasında "Almanyalı Terzi Fevzi" olarak bilindiğini aktaran Dayıoğlu, kariyerini önce Aydın sonra da İzmir'de sürdürdü. Uzun yıllar terzilik yaptıktan sonra emekli oldu ve hayalini kurduğu sakin yaşam için İzmir'den memleketi Aydın'a döndü.

yeniden dükkan açma kararı ve motivasyon:

Kısa süre sonra evde geçirilen zamanın kendisi için zorlayıcı olduğunu fark eden Dayıoğlu, 70 yaşında yeniden dükkan açıp eski mesleğine geri döndü. Para kazanmak birincil amaç değil; düzenli bir yaşam, sosyal ilişkiler ve hareketli bir günlük rutin için çalıştığını vurguluyor. Dayıoğlu, "Dünya hayatında çalışmak, toplumla iç içe yaşamak bir nimetmiş. Bunu emekli olunca anladım" diyerek deneyimini özetledi.

Çalışmanın ruh sağlığı ve fiziksel düzen üzerindeki olumlu etkilerini deneyimlediğini söyleyen Dayıoğlu, "Para için değil düzenli ve sosyal bir hayat yaşamak için çalışıyorum. Şimdi daha sağlıklı, daha düzenli ve daha mutluyum" ifadelerini kullandı. Bu sözler, emeklilik sonrası aktivite arayanlar için bir uyarı ve aynı zamanda teşvik niteliğinde.

başkalarına tavsiyesi:

Dayıoğlu, hareketli bir yaşam biçimine alışmış olanların emeklilik döneminde mutlaka bir uğraş bulmaları gerektiğini öneriyor. Evde yalnız kalmanın beklenenden daha zor olabildiğini belirterek, sosyal ilişkileri canlı tutmanın ve günlük bir ritme sahip olmanın önemine dikkat çekiyor. Hikâyesi, emeklilik sonrası rutin arayışına çıkanlar için somut bir örnek oluşturuyor.

AYDIN’DA YAŞAYAN 71 YAŞINDAKİ ALİ DAYIOĞLU, EMEKLİLİĞİN HAYAL ETTİĞİ GİBİ BİR ŞEY OLMADIĞINI...

AYDIN’DA YAŞAYAN 71 YAŞINDAKİ ALİ DAYIOĞLU, EMEKLİLİĞİN HAYAL ETTİĞİ GİBİ BİR ŞEY OLMADIĞINI GÖRÜNCE 70 YAŞINDAN SONRA YENİDEN DÜKKAN AÇIP ESKİ MESLEĞİNE GERİ DÖNDÜ. ÇALIŞMAYA ALIŞMIŞ BİR ERKEK İÇİN EVDE OTURMANIN KENDİSİNE GÖRE BİR ÖDÜL DEĞİL ADETA İŞKENCE OLDUĞUNU BELİRTEN DAYIOĞLU, "DÜNYA HAYATINDA ÇALIŞMAK, TOPLUMLA İÇ İÇE YAŞAMAK BİR NİMETMİŞ. BUNU EMEKLİ OLUNCA ANLADIM" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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