Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Emet’te Hamam Mahallesi'nde ot yangını itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü

Kütahya'nın Emet ilçesi Hamam Mahallesi'nde çıkan ot yangını, Emet Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Emet’te Hamam Mahallesi'nde ot yangını itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü

Emet’te otluk alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Kütahya’nın Emet ilçesi Hamam Mahallesi'nde, eski devlet hastanesi altındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Emet Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale süreci:

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına anında müdahale ederek alevlerin daha fazla yayılmasını önledi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri, çevredeki olası yeni alevlenmeleri engellemek için kapsamlı soğutma çalışmaları gerçekleştirdi ve yangın tamamen söndürüldü.

Soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı; olayla ilgili olarak yetkililer soruşturma yürütüyor.

EMET’TE OT YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

EMET’TE OT YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusu zarar gördü, Rami Kışla Caddesi'nde pan...
images

Alanya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç oto galerideki üç otomobile çarp...
images

Manisa Büyükşehir Belediyesi personeline kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği tatbik...
images

Sinop'ta baraj gölünde sürdürülebilir balıkçılık için kaçak avcılığa müdahale

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın ve Samsun il müftülüklerinde karşılıklı atama

Almanpınarı yaylası çukurova'nın kavurucu yazından serin kaçış sunuyor

İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusu zarar gördü, Rami Kışla Caddesi'nde panik

Yörüklerin mavi göçü: teknelerle sürdürülen keçicilik geleneği

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır