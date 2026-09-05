Emet’te Hamam Mahallesi'nde ot yangını itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü

Emet’te otluk alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Kütahya’nın Emet ilçesi Hamam Mahallesi'nde, eski devlet hastanesi altındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Emet Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale süreci:

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına anında müdahale ederek alevlerin daha fazla yayılmasını önledi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri, çevredeki olası yeni alevlenmeleri engellemek için kapsamlı soğutma çalışmaları gerçekleştirdi ve yangın tamamen söndürüldü.

Soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı; olayla ilgili olarak yetkililer soruşturma yürütüyor.

EMET’TE OT YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ