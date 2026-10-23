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Emet'te sağlıklı iletişim ve sınır bilinci öne çıktı

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen eğitim, öğrencilere karşılıklı saygı, sağlıklı iletişim ve kişisel sınır bilinci kazandırmayı hedefledi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Emet'te sağlıklı iletişim ve sınır bilinci öne çıktı

Emet Meslek Yüksekokulu'nda saygı temelli bir eğitim gerçekleştirildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesindeki Emet Meslek Yüksekokulu'nda, öğrencilerin sosyal ilişkilerinde daha bilinçli hareket etmelerini sağlamak amacıyla Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler Eğitimi düzenlendi. Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, hem teorik vurgular hem de katılımcı etkileşimini içeren bölümlerle ilerledi.

Eğitimin içeriği ve katılımcılar:

Programda konuşmacı olarak yer alan TBM Formatörü Sosyolog Merve Öğütcü, bireyler arası ilişkilerde karşılıklı saygı, sağlıklı iletişim ve kişisel sınırların korunması konularına odaklandı. Eğitimde ayrıca Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Zeliha Erol Saylan ve Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci hazır bulundu. Sunumlarda karşılıklı anlayışın ve sınırlara saygının sağlıklı ilişkiler kurmadaki önemi sıkça vurgulandı.

Uygulama, katılım ve programın kapanışı:

Eğitim, soru-cevap bölümüyle öğrencilerin sorularının yanıtlanması ve etkileşimin artırılması şeklinde devam etti. Katılımcılardan, sunum ekranına yansıtılan QR kodu aracılığıyla ilgili formu doldurmaları istendi; bu yöntem, geri bildirim ve katılım takibi için kullanıldı. Program, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan'ın TBM Formatörü Sosyolog Merve Öğütcü'ye teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.

Bu tür eğitimler, üniversite ortamında güvenli ve saygıya dayalı iletişim kültürünün yerleşmesine katkı sağlıyor; öğrencilere kişisel sınırlarını koruma ve sağlıklı ilişki kurma konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

EMET MYO’DA &quot;SAYGILI YAŞAM VE GÜVENLİ İLİŞKİLER&quot; EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

EMET MYO’DA "SAYGILI YAŞAM VE GÜVENLİ İLİŞKİLER" EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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