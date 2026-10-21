Emet'te yerli antimastitörle süt kalitesine yatırım

Emet'te antimastitör cihazları teslim edildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde, süt kalitesini yükseltmek ve mastitisle daha etkin mücadele etmek amacıyla saha uygulamasına yönelik bir dağıtım gerçekleştirildi. Proje kapsamında toplam 10 süt hayvancılığı işletmesine patentli cihazlar verildi.

proje ortakları ve geliştiriciler:

Uygulama, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldü. Cihazlar, Fırat Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Ali Rişvanlı ve Doç. Dr. Burak Tanyeri tarafından geliştirilen patentli "Antimastitör" teknolojisini içeriyor. Her işletmeye cihazların yanı sıra 20 litrelik özel solüsyonlarıyla birlikte teslimat yapıldı.

uygulama, ölçümler ve takip:

Proje kapsamında işletmelerden, Doç. Dr. Burak Tanyeri'nin katılımıyla süt örnekleri alındı ve ilk somatik hücre sayımları tamamlandı. Cihazların etkinliğini belirlemek amacıyla veriler bir ay sonra yeniden ölçülecek; elde edilecek sonuçlar ilk ölçümlerle karşılaştırılarak işletmelerdeki etkisi değerlendirilecek.

Yetkililer, bu girişimin kamu-üniversite iş birliğiyle geliştirilen yerli teknolojilerin üreticiyle buluşmasına bir örnek oluşturduğunu vurguladı. Amaç, hayvancılıkta verimliliği artırmak ve süt kalitesini iyileştirmek için benzer çalışmaların sürdürülmesidir.

EMET’TE 10 SÜT İŞLETMESİNE ANTİMASTİTÖR CİHAZI DESTEĞİ