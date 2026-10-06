Emine Erdoğan'ın gençlere çağrısı: dijital çağda sahici iz bırakın

Emine Erdoğan'dan gençlere çağrı

Türkiye Gençliğe ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikası tarafından düzenlenen GİF’27 sezon açılışında konuşan Emine Erdoğan, programın "İz Bırak" temasını gençlere hitap ederek değerlendirdi. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışta Erdoğan, gençlere doğru muhitlerin, rehberlik eden rol modellerin ve sabırla inşa edilen tecrübelerin önemini vurguladı.

Konuşmasında kendi gençlik yıllarına dair anılarını paylaşan Erdoğan, o dönemde GİF benzeri kurumların olmadığını ancak küçük halkalar halinde bir araya gelen insanların varlığının hayatına iz bıraktığını söyledi. Şule Yüksel Şenler'in kendisi için özel bir yeri olduğunu belirten Erdoğan, "Kimliğimin şekillenmesinden evlilik tercihime kadar, hayatımın pek çok önemli kararında onun izlerini taşıyorum" ifadelerini kullandı.

"İz bırakmak" teması ve dijital çağın zorlukları:

Erdoğan, GİF’27 temasının günümüz için taşıdığı anlamı ayrıntılı biçimde ele aldı. Dijital çağın bilgi, görüntü ve ses akışını büyük oranda artırdığını, ancak erişimin artmasının idrakin aynı ölçüde artmasını sağlamadığını söyledi. Sıkça bölünen dikkatin içinde değerli olanı fark etmenin ve "doğru izleri seçmenin" daha fazla dikkat ve irade gerektirdiğini vurguladı.

Konuşmanın öne çıkan noktalarından biri, algoritmaların hangi içeriklerin görünür olup hangilerinin görünmez kaldığını belirlemedeki rolüne dair uyarısıydı. Erdoğan, yapay zekanın bilgi derlediğini ve metin ürettiğini, ancak bunun "cevaba ulaşmakla manaya ulaşmanın" aynı şey olmadığını; mananın tecrübe, muhakeme ve tefekkürle inşa edildiğini söyledi.

GİF'in etkisi, yeni merkezler ve istatistikler:

Erdoğan, TÜRGEV'in 30 yıllık gençlik çalışmasına dikkat çekerek, bugüne kadar 281 binden fazla genç kızın GİF kapısından geçtiğini hatırlattı. GİF'in gençlerin kabiliyetlerini keşfettiği, üretim yaptığı, dostluklar kurduğu ve seslerini bulduğu bir imkan alanı olduğunu belirtti.

Bu sezon GİF ağına üç yeni merkezin eklendiği açıklandı. Ümraniye'deki GİF Şule Yüksel Şenler, Ankara'daki GİF Hümeyra Ökten ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesindeki GİF Hatay Kapsül merkezlerinin resmi açılışları canlı bağlantılarla gerçekleştirildi. Yeni merkezlerle birlikte GİF'in beş şehirdeki merkez sayısı 8'e yükseldi.

Erdoğan, Şule Yüksel Şenler adının bir merkeze verilmesini şahsi ve sembolik açıdan anlamlı bulduğunu belirterek, yeni merkezlerin gençlerin kabiliyetlerini keşfetmesine, dostluklar kurulmasına ve güzel iş birliklerinin doğmasına vesile olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikte sergi, müzik ve sembolik hediyeler:

Program kapsamında genç kızların üretimlerinin yer aldığı sergi ve deneyim alanları ziyaretçilere açıldı. Açılışta performans sergileyen GİF Orkestrası ve koro öğrencileri çalışmaların somut örneklerini sundu.

Emine Erdoğan'ın etkinlikte giydiği kıyafetin Ankara Valiliğince patenti alınan Ankara sof kumaşından üretildiği, yakasında taşıdığı yusufçuk figürlü broşun ise GİF’27'nin "İz Bırak" temasından ilhamla hazırlandığı belirtildi. Konserin girişinde GİF Müzik Koro Öğrencisi Nehar Rüya Konuk, GİF Müzik Orkestrası Vokalisti Hümeyra Çifci ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sibel Siyambaş, Erdoğan'a yusufçuk figürlü vitray broşu takdim etti. Broşun tasarımcısının Vezneciler Bircan Hayta olduğu ve broşun genç kızların hayatında bıraktığı izlere ithaf edildiği aktarıldı.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, bazı milletvekilleri, bakanlık temsilcileri, sanatçı Hülya Koçyiğit, oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile sanatçılar, gazeteciler ve iş kadınları katıldı.

Program, konuşmaların ardından düzenlenen konserle sona erdi. Erdoğan'ın gençlere yönelik temennisi ise netti: "Her biriniz, size bırakılan değerli izleri doğru okusun, kendi zamanının meselelerini hakkıyla anlasın, kendi sözünü cesaretle ortaya koysun ve geleceğe güzel, sahici, hayırlı izler bıraksın."

TÜRGEV BÜNYESİNDE GENÇ KIZLARIN İLGİ, YETENEK VE POTANSİYELLERİNİ KEŞFETMELERİNİ VE GELİŞTİRMELERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA FAALİYET GÖSTEREN GÜZEL İŞLER FABRİKASI'NIN (GİF) 2027 SEZON AÇILIŞI, "İZ BIRAK" TEMASIYLA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.