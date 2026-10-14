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Emirdağ'da halk eğitimiyle beceri ve kültür yolculuğu sürüyor

Gürkan Emeksiz, Emirdağ Halk Eğitimi Merkezi'nin mesleki, sosyal ve kültürel kurslarını inceledi; merkez yeni kurslarla yaygın eğitimi genişletmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Emirdağ'da halk eğitimiyle beceri ve kültür yolculuğu sürüyor

Emirdağ'da halk eğitimi faaliyetleri:

Emirdağ İlçe Millî Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, ilçedeki Halk Eğitimi Merkezi'nde yürütülen kurs ve eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Merkez, vatandaşlara mesleki, sosyal ve kültürel alanlarda eğitim imkânı sunuyor; örgün eğitime ek olarak farklı yaş gruplarına öğrenme fırsatları sağlıyor.

sunulan kursların kapsamı:

Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen kurslar, mesleki becerilerin geliştirilmesinden hobi ve kültür kurslarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Kursların açılması ve yürütülmesi ilgili mevzuat ve eğitim planlamaları çerçevesinde gerçekleştiriliyor; amaç, bireylerin mevcut becerilerini güçlendirmek ve toplum içinde aktif rol almalarını desteklemektir.

ilçe müdürünün değerlendirmesi:

Gürkan Emeksiz değerlendirmesinde şunları söyledi: "Yaygın eğitim hizmetleri, Emirdağ’da, eğitim faaliyetleri içerisinde önemli bir yer tutuyor. Emirdağ Halk Eğitimi Merkezi; vatandaşların eğitim ihtiyaçlarına yönelik ve yaygın eğitim hizmeti veren kurumlardan biri olmayı sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde ilçemizde eğitime yönelik kurslar açmayı planlıyoruz. İlçemizde eğitim alanında başarı düzeyi yüksektir. Öğrencilerimiz ve velilerimiz; ilçemizdeki okullarımızda verilen eğitim ve öğretimden ve Halk Eğitim Merkezi’nde yaygın eğitim faaliyetlerinden memnunluk duymaktadır".

EMİRDAĞ’ DA YAYGIN EĞİTİM FAALİYETLERİ GÜNDEME TAŞINDI

EMİRDAĞ’ DA YAYGIN EĞİTİM FAALİYETLERİ GÜNDEME TAŞINDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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