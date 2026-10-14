Emirdağ'da halk eğitimiyle beceri ve kültür yolculuğu sürüyor

Emirdağ'da halk eğitimi faaliyetleri:

Emirdağ İlçe Millî Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, ilçedeki Halk Eğitimi Merkezi'nde yürütülen kurs ve eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Merkez, vatandaşlara mesleki, sosyal ve kültürel alanlarda eğitim imkânı sunuyor; örgün eğitime ek olarak farklı yaş gruplarına öğrenme fırsatları sağlıyor.

sunulan kursların kapsamı:

Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen kurslar, mesleki becerilerin geliştirilmesinden hobi ve kültür kurslarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Kursların açılması ve yürütülmesi ilgili mevzuat ve eğitim planlamaları çerçevesinde gerçekleştiriliyor; amaç, bireylerin mevcut becerilerini güçlendirmek ve toplum içinde aktif rol almalarını desteklemektir.

ilçe müdürünün değerlendirmesi:

Gürkan Emeksiz değerlendirmesinde şunları söyledi: "Yaygın eğitim hizmetleri, Emirdağ’da, eğitim faaliyetleri içerisinde önemli bir yer tutuyor. Emirdağ Halk Eğitimi Merkezi; vatandaşların eğitim ihtiyaçlarına yönelik ve yaygın eğitim hizmeti veren kurumlardan biri olmayı sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde ilçemizde eğitime yönelik kurslar açmayı planlıyoruz. İlçemizde eğitim alanında başarı düzeyi yüksektir. Öğrencilerimiz ve velilerimiz; ilçemizdeki okullarımızda verilen eğitim ve öğretimden ve Halk Eğitim Merkezi’nde yaygın eğitim faaliyetlerinden memnunluk duymaktadır".

EMİRDAĞ’ DA YAYGIN EĞİTİM FAALİYETLERİ GÜNDEME TAŞINDI