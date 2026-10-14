Emirdağ'da halk eğitimiyle beceri ve kültür yolculuğu sürüyor

Emirdağ'da halk eğitimi faaliyetleri:
Emirdağ İlçe Millî Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, ilçedeki Halk Eğitimi Merkezi'nde yürütülen kurs ve eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Merkez, vatandaşlara mesleki, sosyal ve kültürel alanlarda eğitim imkânı sunuyor; örgün eğitime ek olarak farklı yaş gruplarına öğrenme fırsatları sağlıyor.
sunulan kursların kapsamı:
Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen kurslar, mesleki becerilerin geliştirilmesinden hobi ve kültür kurslarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Kursların açılması ve yürütülmesi ilgili mevzuat ve eğitim planlamaları çerçevesinde gerçekleştiriliyor; amaç, bireylerin mevcut becerilerini güçlendirmek ve toplum içinde aktif rol almalarını desteklemektir.
ilçe müdürünün değerlendirmesi:
Gürkan Emeksiz değerlendirmesinde şunları söyledi: "Yaygın eğitim hizmetleri, Emirdağ’da, eğitim faaliyetleri içerisinde önemli bir yer tutuyor. Emirdağ Halk Eğitimi Merkezi; vatandaşların eğitim ihtiyaçlarına yönelik ve yaygın eğitim hizmeti veren kurumlardan biri olmayı sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde ilçemizde eğitime yönelik kurslar açmayı planlıyoruz. İlçemizde eğitim alanında başarı düzeyi yüksektir. Öğrencilerimiz ve velilerimiz; ilçemizdeki okullarımızda verilen eğitim ve öğretimden ve Halk Eğitim Merkezi’nde yaygın eğitim faaliyetlerinden memnunluk duymaktadır".
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