Emirdağ'da OYSS tanıtımı: ortak yazılı sınavlarda yöntem ve hazırlıklar paylaşıldı

Emirdağ'da ortak yazılı sınav sistemi tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ölçme ve değerlendirme alanında hayata geçirdiği yenilikler kapsamında, Emirdağ ilçesinde "Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS)"nin uygulanmasına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Mustafa Çekiç Ortaokulu ev sahipliğinde yapıldı ve ilçe genelinde ortak sınavların doğru ve standartlara uygun yürütülmesine odaklandı.

Katılımcılar ve toplantı gündemi:

Toplantıya Emirdağ İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Ramazan Pınar başkanlık etti. İlçedeki ortaokul ve lise müdürleri ile temel eğitim ve ortaöğretim kademelerindeki ilçe zümre başkanları hazır bulundu. Gündemde; ülke, il ve ilçe düzeyinde uygulanacak ortak sınavların usul ve esasları, sınav hazırlık süreçleri ile ders bazlı kazanım dağılımı gibi konular yer aldı.

Modül ve soru hazırlığı detayları:

Toplantıda İlçe Bilgisayar Formatörü Ayşe Karabulut tarafından OYSS Modülünün teknik işleyişi ve sistem altyapısı hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. Ayrıca Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İlçe Zümre Başkanı Talat Öz ile diğer branş zümre başkanları ders bazlı konu soru dağılım tabloları ve ortak sınav kazanımlarının eşgüdümü üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Emirdağ İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Ramazan Pınar toplantıda, "Sınavların objektif, güvenilir ve standartlara uygun bir biçimde yürütülmesi önemlidir. Okul yöneticileri ve zümre öğretmenlerinin iş birliği içerisinde hareket etmesi başarıyı artıracaktır" ifadelerini kullandı. Toplantı sonunda okul yöneticilerinin ve zümre başkanlarının soruları yanıtlandı; görüş ve öneriler paylaşıldı.

EMİRDAĞ’DA ‘ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ’ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI. EMİRDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ RAMAZAN PINAR, ORTAK SINAV SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ VERİRKEN