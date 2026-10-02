Emirdağ'da tarıma dayalı sanayi örneği: vali ve eşi üretim hattını inceledi

Vali Aktaş'ın tesisteki incelemeleri:

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş, Emirdağ ilçesinde faaliyet gösteren dondurulmuş gıda işletme tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında firma yetkilileri, yürütülen çalışmalar ve üretim süreçleri hakkında heyete bilgi verdi.

Tesisin faaliyetleri ve kapasite değerlendirmesi:

Heyete yapılan sunumda tesisin mevcut faaliyetleri, üretim kapasitesi ve ürünlerin işlenerek nasıl katma değer yaratıldığı ele alındı. Vali Aktaş, ilde tarımsal üretimin sanayi ile buluşturulmasının önemine dikkat çekerek, bu tür tesislerin bölge ekonomisine katkısını değerlendirdi.

Tarım-sanayi entegrasyonu ve istihdam etkisi:

Ziyaretin bir diğer odağı, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi ve tesisin istihdama sağladığı katkılar oldu. Yetkililer; üretim süreçleri, kalite kontrol uygulamaları ve istihdam dinamikleri hakkında detaylı sunum gerçekleştirdi; Vali ve eşi yerinde yapılan uygulamaları gözlemledi.

Gerçekleştirilen incelemeler, üretimin yerel tarımsal potansiyelle entegrasyonunun somut örneklerini ortaya koydu. Yetkililerle sürdürülecek iş birliği ve desteklerin, hem üreticinin gelirine hem de sanayinin kapasitesine olumlu yansımaları olacağı vurgulandı.

AFYONKARAHİSAR VALİSİ DR. NACİ AKTAŞ VE EŞİ NAGİHAN AKTAŞ, EMİRDAĞ İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN DONDURULMUŞ GIDA İŞLETME TESİSİNİ ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.