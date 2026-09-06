Emx'de podyumlar ispanyol ve avusturyalı sürücülere güldü

Afyonkarahisar'da ikinci yarışlar tamamlandı:

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayağı olan MXGP Türkiye, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam ediyor. Organizasyon kapsamında düzenlenen Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası'nda EMX125 ve EMX250 kategorilerinin ikinci yarışları tamamlandı ve podyumlar belirlendi.

EMX125 sonuçları:

EMX125 kategorisinin ikinci yarışında Ricardo Bauer birinci oldu. Avusturyalı M. Ernecker ikinci sırayı alırken, üçüncülüğü Fransız Sleny Goyer elde etti. Yarışta sıralama ve podyum mücadelesi izleyenlere net bir tablo sundu.

EMX250 sonuçları:

EMX250 kategorisinin ikinci yarışında podyumun en üst basamağında İspanyol Francisco Garcia yer aldı. İkinci olan sporcu Danimarkalı Nicolai Skovbjerg, üçüncülüğü ise Avustralyalı Jake Cannon kazandı. Bu sonuçlarla birlikte gençler kategorilerinde sezonun gelişimi ve pilotların performansları Afyonkarahisar'da öne çıktı.

DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NIN 17. AYAĞI OLAN MXGP TÜRKİYE, AFYONKARAHİSAR MOTOR SPORLARI MERKEZİ'NDE DEVAM EDİYOR. ORGANİZASYONDA EMX125 KATEGORİSİNDE RİCARDO BAUER BİRİNCİ OLURKEN, EMX250'NİN İKİNCİ YARIŞINI İSE İSPANYOL SPORCU FRANCİSCO GARCİA KAZANDI.