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Enerji hattındaki kopma Beşkonak'ta orman yangınına dönüştü, ekipler kısa sürede müdahale etti

Manavgat'ta kopan enerji nakil hattındaki kablo orman yangınına neden oldu; helikopter, 5 arazöz ve su ikmal aracıyla müdahale edildi, 1 dönüm zarar gördü.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Enerji hattındaki kopma Beşkonak'ta orman yangınına dönüştü, ekipler kısa sürede müdahale etti

olay yeri ve müdahale:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesi Çay mevkisinde çıkan yangının nedeni, enerji nakil hattındaki elektrik kablosunun kopması olarak kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler olay yerine hızla yönlendirildi.

kullanılan ekipman ve birlikler:

Bölgeye sevk edilen söndürme gücü arasında 1 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracı bulundu. Ayrıca güvenlik ve koordinasyon için Beşkonak Jandarma Karakoluna bağlı Jandarma Asayiş Timi bölgedeydi.

söndürme ve hasar tespiti:

Havadan ve karadan eş zamanlı müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından, yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KOPAN ENERJİ NAKİL HATTI NEDENİYLE ÇIKAN ORMAN YANGININDA YAKLAŞIK...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KOPAN ENERJİ NAKİL HATTI NEDENİYLE ÇIKAN ORMAN YANGININDA YAKLAŞIK 1 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ. YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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