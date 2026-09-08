Samsun'da cad ve cam eğitimiyle medikal sanayiye yetkinlik köprüsü

Proje ve amaç

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli "Öğrencilere Yönelik CAD ve CAM Eğitimi Teknik Destek Projesi", Samsun'da uygulamaya konuldu. Projenin temel hedefi, üniversite ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ve Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) alanlarındaki uygulamalı yetkinliklerini geliştirerek medikal sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına katkı sağlamaktır.

Eğitimin yapısı ve içerik:

Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) tarafından yürütülen yoğunlaştırılmış programda, seçilen 10 öğrenci 15 gün boyunca toplam 60 saat eğitim alıyor. Program, teorik bilgilerin uygulamalı çalışmayla pekiştirilmesine odaklanıyor ve katılımcılara tasarımdan üretime uzanan bütüncül bir deneyim sunuyor. Eğitimler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu'nun eğitim salonu ve atölye alanlarında gerçekleştiriliyor.

Program iki ana modülden oluşuyor. CAD Modülü (SolidWorks) kapsamında katılımcılara 2D çizim, 3D modelleme, montaj (assembly), teknik resim oluşturma, tolerans analizi ve tasarım optimizasyonu gibi temel ve ileri düzey tasarım becerileri kazandırılıyor. CAM ve CNC Üretim Modülü ise CAD modellerinin CAM yazılımına aktarılması, takım yollarının belirlenmesi, işleme parametrelerinin ayarlanması ve CNC makinesi üzerinde birebir parça üretimini kapsıyor. Eğitim sürecinde katılımcılar kalite kontrol ve hata düzeltme tekniklerini de sahada uygulamalı olarak deneyimliyor; programın sonunda kendi örnek proje parçalarını tasarlayıp CNC tezgâhlarında üretme fırsatı buluyorlar.

Üniversite-sanayi iş birliği ve beklenen etkiler:

Proje, öğrencilerin akademik dönemde edindikleri teorik bilgileri sanayi uygulamalarıyla destekleyerek üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Uygulamalı CAD/CAM eğitimleri sayesinde öğrenciler tasarımdan üretime uzanan süreçleri deneyimliyor; bu da Samsun'un medikal sanayi ekosisteminin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesine doğrudan katkı sunması bekleniyor. Ayrıca programın, gençlerin güncel teknolojilere adaptasyonunu hızlandırarak bölgedeki üretim kapasitesi ve rekabet gücünü desteklemesi öngörülüyor.

PROJE KAPSAMINDA SAMSUN’DA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE VE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (CAD) VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM (CAM) ALANLARINDAKİ UYGULAMALI YETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE MEDİKAL SANAYİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞINA KATKI SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR.