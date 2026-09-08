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Sosyal bilgiler öğretmenleri metaverse ile zaman ve mekânı sınıfa taşıyacak

Samsun'da TÜBİTAK destekli projeyle 30 sosyal bilgiler öğretmeni 7-12 Eylül'de metaverse, avatar ve 3B tasarım ile blok kodlama eğitimi alacak.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:49

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 14:51

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EDİTÖR: İrem Özkan

Sosyal bilgiler öğretmenleri metaverse ile zaman ve mekânı sınıfa taşıyacak

Proje açılışı:

Samsun’da "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Metaverse Destekli İçerik Üretimi" projesinin açılış programı gerçekleştirildi. TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında yürütülen projeye, Türkiye’nin farklı illerinden 30 sosyal bilgiler öğretmeni katılıyor. Program, 7-12 Eylül tarihleri arasında toplam 6 gün sürecek.

Eğitim içeriği ve öğretim tasarımı:

Program çerçevesinde öğretmenlere metaverse platformları, avatar ve üç boyutlu nesne tasarımı ile blok kodlama konularında uygulamalı eğitim verilecek. Katılımcıların edindikleri teknik becerileri, 5E öğretim modeli doğrultusunda öğretim tasarımına dönüştürmeleri hedefleniyor. Projenin sonunda öğretmenlerin, kendi sınıflarında doğrudan kullanabilecekleri özgün dijital öğretim materyalleri üretmeleri amaçlanıyor.

Pedagojik yaklaşım ve proje yürütücüsü:

Projenin yürütücülüğünü Atakum Bilim ve Sanat Merkezi’nden Dr. Kerim Cüce üstleniyor. Cüce, Sosyal Bilgiler dersinin doğası gereği zaman ve mekân kavramları üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak, metaverse teknolojilerinin öğrencilere anlatılan dönem ve coğrafyayı deneyimleme imkânı sunduğunu belirtti. Cüce, projenin teknolojiyi amaç olarak değil, güçlü bir pedagojik tasarımla birleştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Üniversite ve MEB iş birliği:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten de programda yaptığı konuşmada, üniversite ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen projelerin akademik kuram ile sınıf uygulamaları arasındaki boşluğu kapatmaya yönelik somut örnekler sunduğunu belirtti. Açılış programına Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mehmet İrfan Yetik ve Fatih Boyracı, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın, şube müdürleri, kurum müdürleri ve çeşitli üniversitelerden akademisyenler katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülen proje, TÜBİTAK desteğiyle öğretmenlerin hem teknolojik hem de pedagojik becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Katılımcıların program süresince üretecekleri dijital içeriklerin, sosyal bilgiler derslerinde zaman ve mekân kavramlarını daha somut ve deneyimsel biçimde sunması hedefleniyor.

SAMSUN’DA TÜBİTAK 4005 YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN...

SAMSUN’DA TÜBİTAK 4005 YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE METAVERSE DESTEKLİ İÇERİK ÜRETİMİ" PROJESİNİN AÇILIŞ PROGRAMI BİLİM SAMSUN’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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