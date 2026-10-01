Er meydanında kadim heyecan: 21. uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri başlıyor

Er meydanına hazırlıklar ve amaç

Yeşilyurt Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 21. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri için tüm hazırlıklar tamamlandı. Organizasyon, geleneksel Türk güreş kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefine odaklanıyor. "Gelenekten Geleceğe Er Meydanına" sloganıyla düzenlenen müsabakada, birbirinden güçlü pehlivanlar er meydanında kıyasıya mücadele edecek ve karakucak güreşinin tüm zenginliği sporseverlerle buluşacak.

Program ve organizasyon:

Etkinlik, 3 Ekim Cumartesi günü saat 09.00-18.00 arasında Çilesiz Aksa Camii yanında oluşturulan alanda gerçekleştirilecek. Organizasyon; Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu destekleriyle düzenleniyor.

Güreş severlere büyük bir heyecan yaşatması beklenen organizasyonda pehlivanlar, karakucak güreşinin teknik ve görsel özelliklerini er meydanına taşıyacak; izleyiciler hem sportif mücadeleyi hem de kültürel mirası yakından deneyimleme fırsatı bulacak.

Gelenekten geleceğe miras:

Malatya’nın köklü spor ve güreş geleneğinin önemli bir parçası olan bu etkinlik, yerel birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçlıyor. Yarışmanın düzenlenmesi, sadece sportif bir karşılaşma değil; aynı zamanda kültürel hafızanın tazelenmesi, genç kuşaklara ata sporunun aktarılması ve toplumda spor bilincinin yaygınlaştırılması anlamına geliyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek Malatyalıları organizasyona davet etti. Başkan Geçit şu ifadeleri kullandı: "Karakucak güreşleri, asırlardır yaşattığımız kadim bir spor kültürünün önemli bir parçasıdır. Bizler de bu değerli mirası yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve Malatya’mızdaki güreş heyecanını daha geniş kitlelerle buluşturmak adına 21. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri’ni düzenliyoruz. 3 Ekim Cumartesi günü Çilesiz Aksa Camii yanında kurulacak er meydanında birbirinden değerli pehlivanlarımız ter dökecek, güreş severlerimiz unutulmaz bir spor şölenine tanıklık edecek. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi sıra Malatya’mızın birlik ve beraberlik içerisinde bu büyük heyecana ortak olmasında. ‘Gelenekten Geleceğe Er Meydanına’ diyerek çıktığımız bu yolda, tüm hemşerilerimizi, gençlerimizi, çocuklarımızı ve güreş severlerimizi 21. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri’ne davet ediyorum. Gelin, ata sporumuzun heyecanını hep birlikte yaşayalım, er meydanındaki mücadeleye hep birlikte şahitlik edelim."

Etkinlik, yerel halkı bir araya getirecek bir spor şöleni niteliğinde olup, Malatya’nın kültürel ve sportif tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.

21. ULUSLARARASI TURGUT ÖZAL KARAKUCAK GÜREŞLERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI