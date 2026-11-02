Erciyes 38 FSK sözcüsü Volkan Çolak: mağlubiyet inancımızı sarsmaz

Erciyes 38 FSK sözcüsü maç sonrası değerlendirme yaptı:

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Sözcüsü Volkan Çolak, deplasmanda Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü ile oynanan ve 4-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından takım adına açıklama yaptı. Çolak, alınan sonucun kulübün hedefleri ve morali üzerinde belirleyici olmayacağını vurguladı.

hakem yönetimine tepki ve inceleme talebi:

Çolak, maç boyunca hakemin verdiği kararlarda farklı uygulamalar olduğunu öne sürdü. Rakip takımın faul ve sportmenlik dışı davranışlarına göz yumulduğunu, kendi futbolcularının ise en küçük temaslarda cezalandırıldığını dile getiren sözcü, tartışmalı kararların ilgili kurullar tarafından incelenmesini beklediklerini söyledi. Çolak, adil bir yönetim talebini şu sözcüklerle özetledi: Biz ayrıcalık değil, adil ve tarafsız yönetim istiyoruz.

gelecek üç maç ve şampiyonluk hedefi:

Takımın 9. haftalık süreçteki mücadele anlayışına dikkat çeken Çolak, elde edilen mağlubiyetten ders çıkaracaklarını belirtti. Eksikliklerin farkında olduklarını ve yönetim, teknik ekip ile futbolcuların birlik içinde sahaya çıkmaya devam edeceğini aktardı. Önlerindeki üç karşılaşmadan 9 puan alarak zirve yarışını sürdürmeyi amaçladıklarının altını çizen sözcü, Kayseri kamuoyuna da seslenerek kendilerine inananlara sezon sonunda daha güzel sevinçler yaşatacaklarını ifade etti.

Bir mağlubiyetle inancımızdan vazgeçmeyiz. Yolumuz mücadele, hedefimiz şampiyonluk, diyen Volkan Çolak, sürecin takipçisi olacaklarını ve gereken mercilere başvuracaklarını sözlerine ekledi.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ SÖZCÜSÜ VOLKAN ÇOLAK, DEPLASMANDA BİTLİS 1916 FUTBOL SPOR KULÜBÜ'NE KARŞI ALINAN 4-0’LIK MAĞLUBİYETİN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA HAKEM YÖNETİMİNE TEPKİ GÖSTERDİ.