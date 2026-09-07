Erciyes 38 hedefini ilan etti: yol uzun, işimiz sıkı

Erciyes 38 ağır rakipten deplasmanda galibiyetle döndü

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, 2026-2027 sezonuna deplasmanda Ağrı 1970 Spor Kulübü karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle başladı. Karşılaşma, takımın sezon boyunca sergileyeceği karakterin ilk somut göstergesi olarak değerlendirildi.

maçın önemi:

Sözcü Volkan Çolak, maçın zorlu bir deplasman olduğunu hatırlatarak saha içindeki mücadele ve disipline dikkat çekti. Çolak, oyuncuların son ana kadar gösterdiği çabayı övdü ve teknik heyet ile idari kadroya teşekkür etti. Ayrıca kulüpler arası centilmenlik çerçevesinde Ağrı 1970 Spor Kulübü’ne misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Basın açıklamasında maçın sadece puan açısında değil, takım kimliği ve sezon hedeflerine yönelik bir işaret olduğuna vurgu yapıldı. Çolak, takımın ligdeki hedefinin net olduğunu belirterek, yönetim ve oyuncu kadrosunun aynı inançla ilerleyeceğini ifade etti.

gelecek program ve çağrı:

Erciyes 38, şimdi rotasını iç sahaya çevirdi. Önümüzdeki hafta oynanacak Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşmasında tüm Kayseri’yi ve kulüp taraftarlarını tribünlerde takıma destek olmaya davet eden Çolak, birlik mesajı verdi.

Çolak sözlerini, "Bizim hedefimiz belli, yolumuz uzun." şeklinde özetleyip, aynı inanç ve kararlılıkla şampiyonluk hedefine doğru yürümeye devam edeceklerini ekledi. Taraftarlara yönelik çağrısını ise, orijinal ifadeyle "Haydi Kayseri, Haydi Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü" diyerek sonlandırdı.

Kulübün erken sezon galibiyeti, teknik ekip ve oyunculara güven verirken, kalan maçlarda sergilenecek performansın sezonun kaderini belirleyeceği vurgulanıyor.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ SÖZCÜSÜ VOLKAN ÇOLAK, HEDEFLERİNİN BELLİ, YOLLARININ UZUN OLDUĞU SÖYLEDİ.