Erciyes 38'in namağlup serisi sona erdi: Bitlis 1916 deplasmanda farklı kazandı

Erciyes 38 namağlup unvanını kaybetti

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 9. haftasında deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü karşısında beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Mavi-siyahlılar sahadan 4-0 mağlup ayrılarak sezon başından beri korudukları namağlup serisini sonlandırdı.

maç özeti:

Erciyes 38, karşılaşmanın genel akışında gol bulmakta zorlandı ve rakibin hücum organizasyonlarına karşı savunmada boşluklar verdi. Bitlis 1916'nın etkili hücum performansı üst üste gollerle sonuçlandı ve müsabaka farklı skorla tamamlandı. Maç sonrası Erciyes 38 cephesinde moral ve sistem üzerine değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi.

lig tablosuna etkisi:

Geride kalan 9 hafta sonunda Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nün istatistikleri 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet şeklinde ve takımın toplam puanı 20. Bu sonuçla ekip, hafta sonunda 6. sırada yer alıyor. Namağlup unvanının yitirilmesi, teknik ekip ve oyuncular için bir uyarı niteliği taşıyor ve ligdeki hedefler doğrultusunda odaklanmanın artması bekleniyor.

Sıradaki maçta Erciyes 38, ligin 10. haftasında 07 Kasım Cumartesi günü evinde 1964 Silifkespor Kulübü'nü konuk edecek ve takım, bu karşılaşmayla dönüş sinyali vermeyi amaçlıyor.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ, LİGDE 9. MÜSABAKASINDA İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI