Erciyes eteklerine nefes: Kayseri'den kapsamlı ağaçlandırma hamlesi

Erciyes eteklerinde geniş çaplı ağaçlandırma

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 'Daha Yeşil Bir Kayseri' vizyonu çerçevesinde kent genelindeki yeşillendirme çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerine taşıdı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Kayseri Erciyes A.Ş. rehberlerinin eşliğinde belirlenen alanlarda fidan ve ağaç dikimi yaptı ve bölgenin doğal dokusunu güçlendirmeye yönelik adımlar attı.

Çalışmanın detayları:

Ekipler, Erciyes günübirlik mesire alanına 100 tüplü fidan dikti; Hisarcık Kapı bölgesinde ise 85 ağaç toprakla buluşturuldu. Dikim sonrası fidan ve ağaçlara can suyu verilerek adaptasyon süreci desteklendi. Ayrıca ekipler, yürüyüş güzergâhları boyunca çeşitli noktalara onlarca tohum topu bırakarak doğal yenilenmeyi teşvik etti.

Çalışmalar sırasında Kayseri Erciyes A.Ş. yönetiminin rehberlik ve lojistik desteği sağladığı bildirildi. Yapılan müdahaleler, hem günübirlik mesire alanlarının peyzajını zenginleştirmeyi hem de yüksek kesimlerdeki yeşil dokunun sürekliliğini amaçlıyor.

Amaç ve gelecek planları:

Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşçı yaptığı açıklamada, Kayseri’yi çevre ve yeşillendirme çalışmalarında üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini vurguladı. Taşçı, Erciyes’e taşınan bu ağaçlandırma hamlesinin, geleceğe nefes olacak bir adım olduğunu belirterek mesai arkadaşlarına ve katkı sağlayan Erciyes A.Ş. yönetimine teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, yapılan dikimlerin bölgede iklim koşullarına ve doğal dokuya uygun bitki türleriyle desteklendiğini; bu sayede yeşil alanların artırılmasının yanı sıra çevre bilincinin de güçlendirileceğini dile getirdi. Çalışmanın, uzun vadede erozyon kontrolü, peyzaj iyileştirmesi ve rekreasyon alanlarının zenginleştirilmesi gibi faydalar sağlaması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu yatırımlar ve tematik ağaçlandırma projeleriyle daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturma yönündeki çabalarını sürdürmeye devam edecek.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKAN DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’IN ‘DAHA YEŞİL BİR KAYSERİ’ VİZYONU DOĞRULTUSUNDA KENT GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ YEŞİLLENDİRME VE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINI ERCİYES’İN ETEKLERİNDE DE SÜRDÜRÜYOR.