Erdem Koleji öğrencileri İngiltere kış okulunda deneyimlerini genişletti

Erdem Koleji öğrencileri, 14-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen İngiltere Kış Okulu programını tamamladı. Bir haftalık program, sınıf içi İngilizce eğitimi ile kültürel gezileri aynı çatı altında toplayarak öğrencilerin dil becerilerini gerçek yaşam ortamında kullanmasına olanak sağladı.

İngilizce eğitimi uluslararası bir zemine taşındı:

Program süresince öğrenciler, derslerde öğrendikleri dil kurallarını günlük iletişimde uygulama fırsatı buldu. Farklı ülkelerden katılımcılarla etkileşim kurmak, konuşma pratiğini artırırken ifade yeteneğini geliştirdi. Uluslararası ortamdaki sınıf çalışmaları ve pratik etkinlikler, öğrencilere özgüven kazandırdı ve iletişim becerilerini güçlendirdi. Bu deneyim, yabancı dil öğrenmenin yalnızca akademik bir süreç olmadığını, aynı zamanda kültürlerarası etkileşimle bütünüyle pekiştiğini gösterdi.

Üç şehirde tarih, bilim ve kültür keşfi:

Program kapsamında öğrenciler İngiltere’nin üç farklı şehrini ziyaret ederek ülkenin tarihsel ve kültürel mirasıyla doğrudan temas etti. Gezi programında dünyanın önde gelen kurumları arasında yer alan British Museum ve Natural History Museum da yer aldı. British Museum’da farklı medeniyetlere ait eserleri inceleyen öğrenciler, Natural History Museum’da doğa tarihi ve bilimsel koleksiyonlarla buluştu. Bu ziyaretler, derslerde edinilen bilgilerin somut örneklerle ilişkilendirilmesine ve öğrencilerin tarih, bilim ve kültür alanlarında yeni bakış açıları geliştirmesine katkıda bulundu.

Geziler aynı zamanda öğrencilerin bağımsız hareket etme, sorumluluk alma ve ekip içinde iletişim kurma becerilerini de sınadı. Yeni şehirlerde gezinmek ve uluslararası bir ortamda bulunmak, gençlere sosyal adaptasyon ve pratik problem çözme yetileri kazandırdı.

Programın öğrenciler ve okul için önemi:

Bir haftalık bu yoğun program, yalnızca dil gelişimini değil; bireysel olgunlaşmayı, kültürel farkındalığı ve evrensel bakış açısını da destekledi. Erdem Koleji, bu tür uluslararası programlarla öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra özgüven, iletişim becerileri ve küresel perspektif kazanmalarını hedefliyor.

Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez, programın okulun vizyonuyla örtüştüğünü vurgulayarak, yabancı dil öğreniminin gerçek yaşam deneyimleriyle desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Sönmez, Erdem Koleji’nin öğrencilerini sadece akademik başarıya hazırlamakla kalmayıp, farklı kültürlere saygı duyan ve uluslararası iletişim kurabilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladığını belirtti. Ayrıca programın öğrencilerin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına katkı sunduğunu ifade etti ve "Eğitim erdemsiz olmaz" sözleriyle programın değerini özetledi.

İngiltere Kış Okulu, Erdem Koleji öğrencileri için unutulmaz anılar ve kalıcı kazanımlar bırakarak sona erdi. Okul, benzer uluslararası öğrenme fırsatlarıyla öğrencilerinin ufkunu genişletmeye devam etmeyi planlıyor.

ERDEM KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ, 14-20 KASIM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN İNGİLTERE KIŞ OKULU PROGRAMINI BAŞARIYLA TAMAMLADI.