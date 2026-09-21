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Erdemli'de anne adaylarına beş aylık destek: hamile destek kartı ile aile ve esnaf destekleniyor

Erdemli Belediyesi, 5. aydan doğuma kadar ihtiyaç sahibi anne adaylarına maddi ve sosyal destek verecek 'Hamile Destek Kartı'nı başlattı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Berk Doğan

Erdemli'de anne adaylarına beş aylık destek: hamile destek kartı ile aile ve esnaf destekleniyor

Erdemli Belediyesi'nden yeni sosyal destek projesi

Erdemli Belediyesi, ilçede yaşayan ve yardıma ihtiyaç duyan anne adaylarına yönelik olarak Hamile Destek Kartı uygulamasını hayata geçirdi. Proje, gebelik sürecinde temel ihtiyaçların karşılanmasını hedefleyerek hem aile bütçesine katkı hem de yerel esnafın desteklenmesine odaklanıyor.

kapsam ve süre:

Uygulama kapsamında, başvurusu uygun bulunan anne adaylarına hamileliğin 5. ayından doğuma kadar geçen 5 aylık süreçte maddi ve sosyal destek sağlanacak. Kartla yapılacak alışverişlerin ilçedeki yerel esnaftan gerçekleştirilmesi amaçlanıyor; böylece ihtiyaç sahipleri ile küçük işletmeler aynı anda desteklenecek.

başvuru süreci ve değerlendirme:

Projeden yararlanmak isteyen anne adayları, 21 Eylül Pazartesi tarihinden itibaren Limon Çiçeği Sosyal Yardım Başvuru Merkezine müracaat edebilecek. Başvuruların ardından belediye tarafından yapılacak sosyal inceleme ve değerlendirmeler sonucu şartları sağlayanlara kart teslim edilecek.

İhtiyaç sahibi ailelerin tespitinde uygulanacak kriterler ve başvuru belgelerine ilişkin ayrıntılar, Erdemli Belediyesi'nin sosyal yardım internet sitesinde duyurulacak. Başvuru ve inceleme adımları sayesinde desteğin öncelikle gerçekten ihtiyaç duyanlara ulaştırılması hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, projenin hem ailelerin gebelik dönemindeki yükünü hafifleteceğini hem de ilçedeki ticari hayatı canlandıracağını belirtiyor. Hamile Destek Kartı ile sağlanacak yardımın, sağlık ve sosyal destek zincirinin bir parçası olarak planlandığı ifade edildi.

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE İHTİYAÇ SAHİBİ ANNE ADAYLARINA YÖNELİK ‘HAMİLE DESTEK KARTI’...

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE İHTİYAÇ SAHİBİ ANNE ADAYLARINA YÖNELİK ‘HAMİLE DESTEK KARTI’ UYGULAMASI BAŞLATILDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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