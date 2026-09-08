Erdemli'de hayvan yaşam alanındaki iyileştirmeler takdir topladı

ziyaretin kapsamı:

Erdemli ilçesinde bulunan Hayvan Yaşam Alanında gerçekleştirilen incelemeye, Türkiye Hayvan Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık ile Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Onursal Başkanı Mücella Çelik katıldı. Ziyaret, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Karanın ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve alandaki düzenlemeler yerinde görüldü.

belediyenin uygulamaları ve planları:

İncelemede, hayvanların yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi. Başkan Mustafa Kara, ziyaret için teşekkür ederek şunları ifade etti: "Birlikte hayvanlarımız için oluşturduğumuz yaşam alanını inceledik ve burada yapacağımız çalışmaları kendilerine anlattık. İfade edildiği gibi sundurma alanlarımızı artıracağız. Diğer çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Can dostlarımız için çok daha güzel bir sosyal yaşam alanını hep birlikte, el ele oluşturacağız".

hak savunucularının gözlemleri ve değerlendirmesi:

Nesrin Çıtırık ise Erdemli Hayvan Yaşam Alanı'nda yapılanların ileri düzeyde iyileştirmeler içerdiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Ahşap kulübelerimiz yapılıyor, sundurmalarının altında yazın-kışın hayvanların sığınacağı kulübeler de yapılıyor. Ek elemanlar alınıyor. Yani burada hayvanlar için canla başla çalışılıyor. Hayvanlar için vicdani ve merhamet çerçevesinde şartlar oluşturuluyor. Başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Ziyarette hem mevcut düzenlemeler hem de yakın zamanda tamamlanması planlanan ek çalışmalara dikkat çekildi; temsilciler yapılan iyileştirmeler ve sürdürülen çabalar dolayısıyla ilgili yönetime teşekkür etti. Erdemli Belediyesi ile hayvan hakları kuruluşlarının iş birliğinin, alanın yaşam kalitesini artırma ve sürdürülebilir bakım sağlamadaki rolü vurgulandı.

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE HAYVAN YAŞAM ALANI’NI ZİYARET EDEN HAYVAN HAKLARI TEMSİLCİLERİ, CAN DOSTLARININ YAŞAM ŞARTLARINI İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK YETKİLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ.