Erdemli'de Minik Kalpler projesiyle öğrencilerin yükü hafifliyor

kapsam ve dağıtım:

Erdemli Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve ailelerin eğitim giderlerini azaltmak amacıyla ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde hazırlanan kırtasiye setleri, Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde okullara teslim ediliyor.

Kırtasiye Yardımı Projesi kapsamında hazırlanan setler ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ulaştırılırken, kıyafet ihtiyacı bulunan öğrenciler ise Minik Kalpler Kıyafet Evi'nden yararlanabiliyor. Okullardan gelen talepler değerlendirilerek desteklerin öğrencilerin somut ihtiyaçlarına göre şekillendirildiği bildirildi.

uygulama ve koordinasyon:

Desteklerin dağıtımı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürlükleriyle koordinasyon içinde, belirlenen program doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Başvurular ve talepler okullar aracılığıyla toplanıyor; öncelik ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen öğrencilere veriliyor.

başkanın mesajı:

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, çalışmaları şöyle özetledi: 'Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda ihtiyaç duydukları her konuda yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimizin kırtasiye ihtiyaçlarına destek oluyor, ailelerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletiyoruz. Yeter ki, bir çocuğun daha yüzü gülsün. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz'

Belediye yetkilileri, projenin düzenli olarak devam edeceğini ve ihtiyaçların okul talepleri doğrultusunda takip edilerek karşılanacağını bildirdi.

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HAZIRLANAN KIRTASİYE SETLERİ OKULLARA ULAŞTIRILIRKEN, KIYAFET İHTİYACI BULUNAN ÖĞRENCİLERE DE DESTEK SAĞLANIYOR.