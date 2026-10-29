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Erdemli'yi göle çeviren yağış, vidanjörlerle tahliye çalışması sürüyor

Erdemli'de gece başlayan kuvvetli yağış cadde ve tarım arazilerini suyla doldurdu; belediye ekipleri vidanjörlerle müdahale ederek su tahliyesi yapıyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Erdemli'yi göle çeviren yağış, vidanjörlerle tahliye çalışması sürüyor

Erdemli'de yağışın etkileri devam ediyor

Mersin'de geceden itibaren aralıklarla devam eden şiddetli yağış, Erdemli ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji ve AFAD uyarısının ardından başlayan yağış, özellikle sabaha karşı şiddetini artırdı ve birçok cadde, sokak ile tarım alanını suyla kapladı. Rögar kapaklarından taşan sular ve site bahçelerinin suyla dolması sonucunda yerel yönetimler yoğun mesai yürütüyor.

belediye ekipleri ve tahliye çalışmaları:

İlçede hem Mersin Büyükşehir hem de Erdemli Belediyesi ekipleri, biriken suyu tahliye etmek için sahada çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda vidanjör ve benzeri araçlarla birikmiş su pompalanarak çekiliyor; belediye kaynakları, müdahalelerin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

ulaşım ve tarımda yaşanan aksaklıklar:

Yağışın etkili olduğu bölgelerde yaylalara giden yollarda köprü altlarında su birikintileri oluştu, küçük araçlar bazı kesimlerde geçiş sağlayamadı. Bahçe kenarlarından gelen yıkıntılar yolları tıkarken, tarım alanlarındaki su baskınları üreticileri olumsuz etkiledi. Bölgedeki yağışlı hava halen sürüyor ve yetkililer vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunuyor.

Yerel yetkililer ve ilgili kurumlar, meteorolojik değerlendirmeleri takip ederek ihtiyaç duyulan noktalarda müdahaleyi artırmayı planlıyor; vatandaşlar da ani su taşkınlarına karşı tedbirli olmaya çağrıldı.

Erdemli ‘de şiddetli yağış yol ve bahçeleri göle çevirdi, vatandaşları mağdur etti

Erdemli ‘de şiddetli yağış yol ve bahçeleri göle çevirdi, vatandaşları mağdur etti

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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