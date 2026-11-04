Erdoğan Seul'den ayrıldı: resmi ziyaret sekiz yıl aradan sonra tamamlandı

Erdoğan'ın Seul temasları sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung’un davetiyle gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamındaki görüşmelerini tamamlayarak Seul’den ayrıldı. Sekiz yıl aradan sonra yapılan ziyaretin ardından Erdoğan, Seul Seongnam Hava Üssü’nden cumhurbaşkanlığı uçağı TUR ile Türkiye’ye hareket etti.

Görüşmeler ve imzalanan mutabakatlar:

Erdoğan, başkentteki temasları sırasında Lee Jae-myung ile bir araya gelerek heyetler arası toplantıya başkanlık etti. İki ülke arasındaki iş birliğini genişletmeye yönelik olarak bilim, teknoloji, doğal kaynaklar, madencilik, enerji ve nükleer güç alanlarını kapsayan 4 mutabakat zaptı imzalandı. Görüşmeler, ekonomik ve teknolojik ortaklıkların derinleştirilmesine odaklandı.

Ayrıca Erdoğan, Seul’de konakladığı otelde birçok üst düzey iş insanını kabul etti. Kabul ettiği isimler arasında LG Electronics CEO’su Lyu Jae-cheol, Celltrion CEO’su Seo Jin-seok, SK Chemicals ve SK Plasma CEO’su Jaehyun Ahn, Hyundai Motor Group CEO’su Chung Euisun, Samsung CEO’su Roh Tae-moon, Chemtronics Wits Yönetim Kurulu Başkanı Kim Bokyun ve KEPCO Başkan Yardımcısı Chan-hyuk Chun ile beraberlerindeki heyetler yer aldı.

Resmi heyet ve uğurlama:

Erdoğan’a Seul ziyaretinde eşi Emine Erdoğan eşlik etti. Resmi heyette ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün bulundu.

Erdoğan’ın Seul’den hareketi sırasında kendisini uğurlayanlar arasında Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Jeong Yeondoo ile Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Fatih Yıldız yer aldı. Resmi ziyaret, taraflar arasında hem devlet hem de iş dünyası düzeyinde yeni ortaklıkların temellerini atmayı hedefleyen temaslarla sonlandı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI LEE JAE-MYUNG'UN DAVETİ ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ RESMİ ZİYARET KAPSAMINDAKİ TEMASLARINI TAMAMLAYARAK SEUL'DEN AYRILDI.