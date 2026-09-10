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Erdoğan'dan rozet töreni: AK Parti'ye katılan belediye başkanları resmileşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK toplantısı sonrası AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet takarak katılımlarını resmi hale getirdi ve parti saflarını güçlendirdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 18:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan'dan rozet töreni: AK Parti'ye katılan belediye başkanları resmileşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarına rozet taktı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından partiye katılan belediye başkanları için düzenlenen törende Erdoğan, yeni üyelerin rozetlerini taktı.

Toplantı ve tören süreci:

MKYK oturumunun sona ermesiyle eş zamanlı olarak gerçekleşen rozet töreni, katılımların partileşme sürecini tamamlaması niteliğinde değerlendirildi. Törende, partiye yeni katılan belediye başkanlarının üyelikleri resmileştirildi ve basına kısa açıklamalar yapıldı.

Partiye katılımın anlamı:

Rozet takma ritüeli, parti bünyesine geçişin sembolik ve hukuki bir aşamasını temsil ediyor. Bu adım, katılan belediye başkanlarının AK Parti içindeki konumlarının pekiştirilmesi ve parti disiplinine entegrasyonunun gösterilmesi açısından önem taşıyor.

Yetkililer, MKYK toplantısının ardından gerçekleştirilen bu tür törenlerin partinin bütünleşme sürecine katkı sağladığını belirtiyor. Resmiyet kazanan katılımların, yerel yönetimlerde koordinasyon ve ortak politika uygulamalarına etkisi takip edilecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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