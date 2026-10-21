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Ereğli'de sokakta ölü bulunan kişinin kimliği ve ölüm nedeni araştırılıyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde kaldırımda hareketsiz bulunan bir kişi yaşamını yitirdi; cenazesi morga kaldırıldı, otopsi bekleniyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ereğli'de sokakta ölü bulunan kişinin kimliği ve ölüm nedeni araştırılıyor

Olay yeri ve ilk müdahale:

Konya'nın Ereğli ilçesinde Namık Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, bir spor salonu önünde sabah erken saatlerde kaldırımda hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Yoldan geçen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, kaldırımda bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma ve otopsi:

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimliği henüz öğrenilemeyen şahsın cenazesi polis ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Yetkililer, şahsın kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından netlik kazanacağını bildirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını ve görgü tanıklarının ifadelerini incelemeye aldı. Yetkililer olayın aydınlatılmasına yönelik tahkikatın sürdüğünü, gerekli adli işlemlerin devam ettiğini belirtti.

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE BİR KİŞİ KALDIRIMDA HAYATINI KAYBETMİŞ VAZİYETTE BULUNDU.

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE BİR KİŞİ KALDIRIMDA HAYATINI KAYBETMİŞ VAZİYETTE BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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