Ereğli'de sokakta ölü bulunan kişinin kimliği ve ölüm nedeni araştırılıyor

Olay yeri ve ilk müdahale:

Konya'nın Ereğli ilçesinde Namık Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, bir spor salonu önünde sabah erken saatlerde kaldırımda hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Yoldan geçen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, kaldırımda bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma ve otopsi:

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimliği henüz öğrenilemeyen şahsın cenazesi polis ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Yetkililer, şahsın kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından netlik kazanacağını bildirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını ve görgü tanıklarının ifadelerini incelemeye aldı. Yetkililer olayın aydınlatılmasına yönelik tahkikatın sürdüğünü, gerekli adli işlemlerin devam ettiğini belirtti.

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE BİR KİŞİ KALDIRIMDA HAYATINI KAYBETMİŞ VAZİYETTE BULUNDU.