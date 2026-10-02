Erfelek'ten sofralara: kuzu kestanesi sezonu başladı

Sinop'un Erfelek ilçesinde ince kabuklu ve kendine has tatlı aromasıyla öne çıkan kuzu kestanesi hasadı başladı. Dünyaca tanınan Erfelek kestanesi, sezonun ilk ürünleriyle tezgahlarda yerini aldı ve tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Yeni sezon ürünleri şu an için kilogramı yaklaşık 600 lira seviyesinden satışa çıkıyor.

rekolte ve fiyat beklentileri:

Hasadın başlamasıyla birlikte üreticiler ve satıcılar ilçede hareketlilik yaşandığını belirtiyor. Mevsim şartlarının üretim açısından olumlu seyretmesi nedeniyle bu yıl rekoltenin geçen sezona göre artması bekleniyor. Ancak sezonun ilk ürünleri olması fiyatlara yansıyor; satıcılar şu an için kilogram fiyat aralığının 500 ile 800 lira arasında değiştiğini ifade ediyor.

Satıcılar köylülerden kestanenin kilogramını ortalama 600 lira karşılığında aldıklarını, ilerleyen haftalarda hasadın artmasıyla birlikte fiyatların düşeceğini öngördüklerini söylüyor. Erfelek yerel kestanesinin bölge için ekonomik ve kültürel önemi vurgulanıyor.

ulusal talep ve dağıtım:

Erfelek kestanesi lezzeti nedeniyle Türkiye'nin farklı illerinden yoğun talep alıyor. Köylerden toplanan ürünler toptan alınıp paketleniyor ve kargo yoluyla ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Satıcılar, 'Erfelek kestanesi deyince akla tat ve lezzet geliyor' anlayışının yaygın olduğunu ve ürünün değeri ile kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirtiyor.

Tezgahlarda kestaneyi gören tüketiciler yeni sezon ürünlerinin piyasaya çıkmasından memnuniyet duyuyor ve hasadın artmasıyla birlikte fiyatların gerilemesini bekliyor. Bölgedeki üretici ve satıcılar, Erfelek kestanesinin hem yerel ekonomi hem de gastronomik tanıtım açısından önemli bir ürün olduğunu vurguluyor.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ KESTANE ÜRETİM MERKEZLERİNDEN SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE KUZU KESTANESİ HASADI BAŞLADI. İNCE KABUĞU VE KENDİNE HAS TATLI AROMASIYLA ÖNE ÇIKAN DÜNYACA ÜNLÜ ERFELEK KESTANESİ TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALIRKEN, YENİ SEZON ÜRÜNLERİ KİLOGRAMI 600 LİRADAN SATIŞA SUNULUYOR.