Ergani, Bahçeli'nin proje açıklamasıyla il olma umudunu canlandırdı

Ergani'de heyecan ve beklenti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 100 il, bin ilçe projesini tekrar gündeme getirmesinin ardından Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde güçlü bir beklenti oluştu. 140 bini aşkın nüfusu ile ilin öne çıkan ilçelerinden biri olan Ergani'de vatandaşlar, il statüsünün ekonomik ve idari kolaylıklar getireceğini düşünüyor.

Yerel aktörlerin değerlendirmesi:

AK Parti Ergani İlçe Başkanı Aziz Yılmaz gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti: "Ergani’nin il olması bizi çok mutlu eder. Ergani şehirlerarası yol üzerinde, güzergahı çok iyi olan ilçe, il olmayı hak ediyor. Birçok ilden büyük bir ilçedir. Devlet Bahçeli’nin önerisini cumhurbaşkanımız onaylarsa inşallah il olacağız. Elazığ’ın ilçesi Maden yıllardır Ergani ile iç içe. Bu durum Maden için çok iyi olur. Madenliler Elazığ’dan ziyade Ergani’de. Ekonomik olarak yüzde 90 olarak Ergani’ye bağlı. Alacakaya’da bizim sınırlar içinde. Alacakaya içinde çok iyi olur Elazığ’a uzak Ergani’ye çok yakın" dedi.

Yılmaz'ın vurguladığı nokta, hem ulaşım aksı üzerindeki konumun hem de çevre ilçelerle kurulan ekonomik bağın Ergani'yi il statüsüne uygun kıldığı iddiası oldu. Yerel yönetim cephesinden gelen bu değerlendirme, yapılacak idari düzenlemeler ve onay sürecinin önemine dikkat çekiyor.

Esnaf ve vatandaş görüşleri:

İlçe esnafı projeyi potansiyel canlanma olarak görüyor. Recep Kılıçkap, "Ergani il olursa çok seviniriz. Maddi manevi her şey güzel olur. İş potansiyeli artar. İnsanlar ziyarete gelir. Güzel olur, gelsinler. Dicle, Çermik, Çüngüş var potansiyeli var. Ergani il olmaya müsait. Bu konuda Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Kılıçkap'ın bakışı, ticaret ve ziyaretçi akışında artış beklentisini öne çıkarıyor.

Bir diğer esnaf Cengiz Ercengiz ise sürecin hemen tamamlanmayacağına dikkat çekti: "İlçemizin bu il olacak ilçeler arasında isminin geçmesi bizi sevindiriyor. Hemen il olmakla bir seferden olmaz, 3-4 yıl içinde mülki amir, STK, halk bunu hazır olmaya getireceğiz. İlçenin ulaşım, altyapı, mezarlık sorunları giderildikten sonra niye il olmasın. Bunlar anlatılmalı, Ergani il olmayı hak ediyor, nüfus siyasi coğrafi ulaşım olarak il olmaya layık. Bu konuda Bahçeli’nin ve devletimizin almış olduğu bir öneri karar buna çok sevindik. Yakın ilçelerin faydasına. Ergani Elazığ arası 100 kilometre, Maden ve Alacakaya arasına ise 20-25 kilometredir. Yani bize bağlansalar daha iyi olur onlar için devletin aldığı karara uymak zorundalar. Elazığ da Diyarbakır da hepimiz kardeşiz" dedi.

Vatandaş Yasin Aral da beklentisini şöyle özetledi: "Sevindirici bir olay. Bizim de bu ilçelerin arasında adımızın geçmesi sevindirici. D-100 karayolu üzerinde kurulan bir ilçeyiz 145 bin nüfusa sahip büyük ovası olan, çiftçiliği ve hayvancılığı gelişmiş bir bölgeye sahibiz. İnşallah bu sözde kalmaz gerçekleşir hepimiz seviniriz. Maden, Çermik, Çüngüş, Alacakaya, Arıcak, Dicle bunların bize katılması Diyarbakır’ın yükünü de hafifletir".

Sokaktaki beklenti, il statüsünün ulaşım, altyapı ve ekonomik canlılıkta iyileşme sağlayacağı yönünde yoğunlaşıyor. Öte yandan yerel aktörler sürecin idari onaylara bağlı olduğunu, hazırlıkların ve altyapı yatırımlarının kritik rol oynayacağını ifade ediyor. Devlet seviyesinde atılacak adımların ardından Ergani'de hem planlama hem de yatırım gündemi hız kazanabilir.

Devlet Bahçeli gündeme getirdi, Ergani’yi heyecan sardı