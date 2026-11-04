ergani'nin il olma umudu: halk ve siyaset heyecanlı

ergani'nin il olma umudu: yerel beklenti ve hazırlık

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tekrar gündeme getirilen 100 il bin ilçe projesinde adı geçen Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde heyecan arttı. İlçenin isminin öneriler arasında yer alması, hem siyasetçilere hem de vatandaşlara umut verdi.

siyasetin değerlendirmesi:

AK Parti Ergani İlçe Başkanı Aziz Yılmaz, ilçenin coğrafi konumu ve nüfusuyla il olmayı hak ettiğini vurguladı. Yılmaz, 'Ergani’nin il olması bizi çok mutlu eder. Ergani şehirlerarası yol üzerinde, güzergahı çok iyi olan ilçe, il olmayı hak ediyor. Birçok ilden büyük bir ilçedir. Devlet Bahçeli’nin önerisini cumhurbaşkanımız onaylarsa inşallah il olacağız,' ifadelerini kullandı. Yılmaz ayrıca çevre ilçelerden Maden ve Alacakaya gibi yerlerin Ergani ile yoğun sosyoekonomik bağları olduğunu belirtti.

Yılmaz’ın yaklaşımı, önerinin siyasi karar süreçleriyle ilerleyeceğini işaret ediyor; önerinin Cumhurbaşkanı onayı ve idari değerlendirmeler sonrası somut adımlara dönüşebileceği belirtildi.

vatandaşların beklentileri ve gerekçeler:

Esnaf Recep Kılıçkap, il olması halinde ekonomik ve sosyal faydaların artacağını söyledi: 'Ergani il olursa çok seviniriz. Maddi manevi her şey güzel olur. İş potansiyeli artar. İnsanlar ziyarete gelir.' Kılıçkap, çevre ilçeler olarak Dicle, Çermik, Çüngüş gibi merkezlerin de potansiyel taşıdığını ifade etti.

Bir başka esnaf Cengiz Ercengiz ise sürecin hızlı ilerlemeyeceğini, 3-4 yıl içinde kurumsal hazırlıkların tamamlanması gerektiğini vurguladı. Ercengiz, 'İlçenin ulaşım, altyapı, mezarlık sorunları giderildikten sonra niye il olmasın. Ergani il olmayı hak ediyor, nüfus siyasi coğrafi ulaşım olarak il olmaya layık,' dedi ve yakın ilçelerin bağlanmasının hem bölge hem de komşu iller açısından avantaj sağlayacağını belirtti.

Vatandaş Yasin Aral da Ergani'nin coğrafi ve ekonomik özelliklerine dikkat çekti: 'D-100 karayolu üzerinde kurulan bir ilçeyiz 145 bin nüfusa sahip büyük ovası olan, çiftçiliği ve hayvancılığı gelişmiş bir bölgeye sahibiz.' Aral, önerinin gerçekleşmesi durumunda Diyarbakır merkezinin yükünün de azalacağını düşündüklerini söyledi.

Genel olarak ilçede gözlemlenen kanaat, önerinin yerel kalkınma ve hizmetlerin iyileştirilmesi açısından fırsat olarak görülmesi yönünde. Hem yerel siyaset hem de esnaf ve vatandaşlar sürecin takipçisi olma niyetinde.

Ergani'deki bu tepkiler, önerinin merkezi karar mekanizmalarına taşınması ve idari değerlendirmelerin tamamlanması halinde somut adımlara dönüşebileceğinin işaretini veriyor. Şu aşamada bekleyiş ve hazırlık vurgusu baskın.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’NİN 100 İL BİN İLÇE AÇIKLAMASININ ARDINDAN LİSTEDE İL OLMAK İÇİN İSMİ BULUNAN DİYARBAKIR’IN ERGANİ İLÇESİNİ MUTLU BİR HEYECAN SARDI. VATANDAŞLAR, İLÇELERİNİN İL OLMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILAYACAKLARINI BELİRTTİ.