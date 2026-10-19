erhürman: kktc halkının dünyayla buluşması için diplomasi ve diyaloğa devam edeceğiz

Erhürman: halkımızın dünyayla buluşması için aralıksız çalışacağız

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda daha görünür ve aktif olması için yürüttükleri çalışmaları sürdüreceklerini açıkladı. Erhürman, 28 Ağustos tarihli mektubunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Kıbrıs Rum tarafının bazı etkinlikleri iptal ettirme ve yabancı diplomatlarla temasları kısıtlama girişimlerini ilettiğini; bu mektuba verilen 16 Ekim tarihli yanıt üzerine değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

Guterres'in yanıtı ve Erhürman'ın değerlendirmesi:

Erhürman, Genel Sekreterin 16 Ekim tarihli cevabında söz konusu gelişmelere ilişkin endişelerin dikkatle not edildiğinin ifade edildiğini aktardı. Erhürman, Guterres'in bu girişimleri cesaret kırıcı bulduğunu ve karşılıklı güveni güçlendirme çağrılarıyla çeliştiğini belirtti. Bunun, tarafların güven tesisine ilişkin çabalarıyla bağdaşmadığını vurguladı.

İzole etme girişimlerine yönelik uyarı:

Cumhurbaşkanı, mektubunda özellikle Kıbrıs Rum tarafının festivalleri ve Barcelona futbol okulunun etkinliğini iptal ettirme girişimleri ile yabancı diplomatlarla temasları engelleme çabalarına değindi. Erhürman, Genel Sekreterin değerlendirmesinin, uluslararası aktörlerin ve kuruluşların Kıbrıs Türk halkının faaliyetlerini engellemeye yönelik adımları gözden geçirirken yol gösterici olmasını umduğunu söyledi.

İleriye dönük adımlar:

Erhürman, güven artırıcı önlemlerin kalıcı bir çözüme giden süreçte temel hedeflerden biri olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşmasını sağlamak, karşılıklı güveni güçlendirmek ve çözüm yönündeki çabaları ilerletmek amacıyla "Güvenin tesisi için çözüm için halkımızın dünyayla buluşmasını sağlamak için çalışmaya, diplomasiye ve diyaloğa aralıksız devam edeceğiz" sözleriyle diplomasi ve diyaloğun sürdürüleceğini belirtti.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN, KIBRIS TÜRK HALKININ DÜNYAYLA BULUŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEKLERİNİ BELİRTEREK, "GÜVENİN TESİSİ İÇİN ÇÖZÜM İÇİN HALKIMIZIN DÜNYAYLA BULUŞMASINI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMAYA, DİPLOMASİYE VE DİYALOĞA ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.