Erkan Aydın soğanlı'da mahalleyle omuz omuza

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle ziyaretleri kapsamında Soğanlı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Soğanlı Merkez Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından bölge sakinlerinin beklenti ve taleplerini dinleyen Aydın, dile getirilen konuların takipçisi olacaklarını vurguladı. Belediye yönetiminde halkın görüşlerine öncelik verdiklerini belirten başkan, taleplerin çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere gerekli talimatları iletti.

ziyaretin detayları:

Başkan Aydın, mahalle sakinleriyle tek tek selamlaşarak talepleri not aldı ve yerinde tespitler yaptı. Ziyarette başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve Soğanlı Mahalle Muhtarı Zeynep Yıldırım da hazır bulundu. Heyet, mahalleliyle sohbet ederken ihtiyaçların önceliklendirilmesi ve uygulanacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ayrıca bölge halkına çorba ikramında bulunularak dayanışma ve iletişim güçlendirildi.

hizmet anlayışı ve takip:

Aydın, Osmangazi'yi ortak akıl ve dayanışma anlayışıyla yönetme hedefini yineleyerek, ilçenin her mahallesine nitelikli ve eşit hizmet ulaştırmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Yapılan görüşmelerin ardından ilgili birimlere iletilen taleplerin takibi için süreçlerin işletileceği, vatandaşla iletişimin sürekliliğinin sağlanacağı belirtildi. Mahalle sakinleri de ziyaret ve ilgiden dolayı Başkan Aydın'a teşekkürlerini iletti.

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, MAHALLE ZİYARETLERİ ARACILIĞIYLA İHTİYAÇLARI YERİNDE TESPİT EDEREK OSMANGAZİ’Yİ ORTAK AKIL VE DAYANIŞMA ANLAYIŞIYLA YÖNETMEYE DEVAM EDİYOR.