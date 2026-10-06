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Erken alışkanlıklar belirliyor: süt dişinden itibaren fırçalama şart

Pedodonti uzmanı Dt. Gözde Karaçor, çocuklarda ağız sağlığı için ilk süt dişinden itibaren günlük fırçalama ve şeker tüketiminin azaltılmasını önerdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Erken alışkanlıklar belirliyor: süt dişinden itibaren fırçalama şart

Dt. Gözde Karaçor uyarıyor:

Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nden Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Uzmanı Dt. Gözde Karaçor, çocuklarda ağız ve diş sağlığının erken yaşta kazanılan alışkanlıklarla şekillendiğini vurguladı. Karaçor, "Süt dişlerinin önemini yeterince kavrayamadıklarını düşünüyorum." ifadesiyle ebeveynlerin çoğunun süt dişlerini hafife aldığını belirtti.

Beslenme ve çürük riski:

Uzman, sık tüketilen şekerli ürünler ve gazlı içeceklerin çürük riskini artırdığını söyledi. Karaçor, "Şeker tüketimini minimuma indirmek çok önemli" uyarısını yineleyerek, meyve suyu yerine meyvenin kendisinin tüketilmesini ve asitli içeceklerden uzak durulmasını önerdi. Ayrıca sürekli atıştırmanın ağızda çürük oluşumuna uygun bir ortam yarattığını belirtti ve gofretimsi, jelibon gibi yapışkan gıdaların uzun süre dişte kalmasının risk oluşturduğunu aktardı.

Günlük bakım ve ebeveyn sorumluluğu:

Karaçor, çocukların diş fırçalama rutinlerinin tamamen kendi sorumluluklarına bırakılmaması gerektiğini söyledi. Tavsiyesi; günde 2 kez, sabah ve akşam, florlu diş macunlarıyla fırçalama yapılması yönünde. Çocuğun el becerisi gelişene kadar ebeveyn desteğinin sürmesi gerektiğini vurguladı ve muayene sıklığının çocuğun ağız durumuna göre değişebileceğini ekledi: bazı çocuklar 3 ayda bir görülürken bazılarında yılda bir kontrol yeterli olabiliyor.

Erken süt dişi kaybı ve ortodontik sonuçlar:

Uzman, süt dişlerinin erken kaybının kalıcı dişlerin yerleşimini etkileyebileceğine dikkat çekti: "Süt dişlerinin erken kaybında mevcut yeri korumak için uygun şekilde ölçü alıp yer tutucu yapmazsak dişler boşluğa doğru kayabilmekte" ve bu durum alttan gelecek kalıcı dişlerin düzgün sıralanmasını engelleyebiliyor. Sonuç olarak ileriki yıllarda kesinlikle ortodontik tedavi gerekeceğini belirtti.

Karaçor, rutin kontrollerle minimal ve koruyucu müdahalelerin mümkün olduğunu; ihmal edildiğinde ise kaplama ve çekim gibi daha invaziv işlemlere ihtiyaç doğduğunu söyledi. Ayrıca, çocuğun okul hayatının ve genel yaşam kalitesinin sağlıklı bir ağız yapısıyla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekti.

Özetle, uzmanın önerileri arasında ilk süt dişinden itibaren fırçalamaya başlamak (yaklaşık 6. aya denk gelir), şeker tüketimini sınırlamak, yapışkan gıdalardan kaçınmak ve düzenli diş hekimi kontrollerine devam etmek bulunuyor. Bu adımların erken yaşta uygulanmasının ileride hem diş sağlığı hem de ortodontik gereksinimler açısından belirleyici olacağı vurgulanıyor.

OKMEYDANI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ&#039;NDEN PEDODONTİ (ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ) UZMANI DT. GÖZDE...

OKMEYDANI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ'NDEN PEDODONTİ (ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ) UZMANI DT. GÖZDE KARAÇOR, ÖNEMLİ UYARILARDA BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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