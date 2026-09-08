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Karacaören ve Halkapınar çevresinde 2 bin 590 dekar modern sulama hayata geçti

DSİ 25. Bölge Müdürlüğü, Karacaören ve Halkapınar göletlerinden toplam 2.590 dekar arazinin modern ve basınçlı sulamaya geçirildiğini duyurdu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 08:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Karacaören ve Halkapınar çevresinde 2 bin 590 dekar modern sulama hayata geçti

Karacaören ve Halkapınar sulama projeleri tamamlandı:

Devlet Su İşleri DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Karacaören Göleti Sulaması ve Halkapınar Göleti Sulaması projeleri tamamlanarak tesisler hizmete alındı. Karacaören Göleti Sulaması'nın kesin kabulü, Halkapınar Göleti Sulaması'nın ise geçici kabul işlemi gerçekleştirildi.

Kabul işlemleri Sulama Şube Müdürü İbrahim Ad ve beraberindeki heyet tarafından yapıldı.

Yapılan işler ve teknik veriler:

Projeler kapsamında Karacaören Göleti ile 1.260 dekar ve Halkapınar Göleti ile 1.330 dekar olmak üzere toplam 2.590 dekar tarım arazisi modern ve basınçlı sulama sistemiyle donatıldı. Tesislerde toplam 13 bin 767 metre boru hattı döşendi ve 114 adet sanat yapısının imalatı tamamlandı.

Beklenen faydalar ve bölgeye etkisi:

Kurulan modern ve basınçlı sulama sistemlerinin, tarımsal üretimde su kullanım verimliliğini artırması ve bölge çiftçilerinin sulama maliyetlerini düşürmesi hedefleniyor. DSİ 25. Bölge Müdürlüğü, yatırımların bölgeye ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

KARACAÖREN VE HALKAPINAR GÖLETLERİ MODERN SULAMA SİSTEMİNE KAVUŞTU

KARACAÖREN VE HALKAPINAR GÖLETLERİ MODERN SULAMA SİSTEMİNE KAVUŞTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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