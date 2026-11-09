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Genç yazar Süleyman Özkan üç kitabıyla gençlere umut ve okuma çağrısı

14 yaşında yazmaya başlayan 26 yaşındaki Süleyman Özkan, üç kitabıyla şiirden kişisel gelişime gençlere okuma ve kendini geliştirme çağrısı yapıyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Genç yazar Süleyman Özkan üç kitabıyla gençlere umut ve okuma çağrısı

Süleyman Özkan'ın yazın yolculuğu:

14 yaşında kaleme sarılarak yazınla erken tanışan Süleyman Özkan, 26 yaşında yayımladığı üç kitapla edebiyat serüvenini sürdürüyor. Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde doğan ve yaşamını Ağrı’nın Patnos ilçesinde sürdüren yazar, eserlerinde insanın iç dünyasını ve manevi değerleri merkezine alıyor.

Etkiler ve işlenen temalar:

Özkan, yazınında özellikle Mevlânâ ve Yunus Emre gibi isimlerden etkilendiğini belirtiyor. Duyguların derinlemesine irdelendiği metinlerinde yaşamı sorgulama, içsel yolculuk ve manevî değerler ön plana çıkıyor. Bu yaklaşım, genç okurlar için hem düşünsel hem duygusal bir rehber sunuyor.

Üç kitap ve taşıdıkları mesajlar:

Yazarın ilk kitabı Son Sözüm, şiir ve özlü sözlerden oluşarak okuyucuyla doğrudan duygusal bir bağ kuruyor. İkinci eser Karanlığın Ardından, bireyin iç dünyasını keşfetme sürecine odaklanıyor ve kişisel sorgulamalarla ilerliyor. Üçüncü kitap Kaybettiğimi Bulabilecek Miyim? ise kişisel gelişimle kurgu unsurlarını birleştirerek gençlere umut, direnç ve mücadeleye dair mesajlar iletiyor.

Ailelere ve gençlere yönelik tavsiyeler:

Özkan, çocukların ve gençlerin dijital platformlarda geçirdiği zamana dikkat çekiyor ve ailelerin okuma alışkanlığı kazandırmadaki rolünü vurguluyor. Küçük yaşlardan itibaren kitaplarla tanışmanın önemine değinen yazar, gençleri araştırmaya, okumaya ve kendilerini geliştirmeye teşvik ediyor.

Yazarlık serüvenine erken yaşta başlayan ve eserleriyle okuyucularına ulaşan Süleyman Özkan, gençlere hem edebî bir yol haritası hem de içsel gelişim için bir çağrı sunuyor. Okuma alışkanlığının güçlendirilmesi ve manevi değerlerin konuşulması, Özkan’ın üretiminde tekrar eden güçlü unsurlar olarak öne çıkıyor.

14 yaşında kaleme sarıldı, 26 yaşında üç kitabıyla gençlere umut oldu

14 yaşında kaleme sarıldı, 26 yaşında üç kitabıyla gençlere umut oldu

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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