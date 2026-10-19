Erken yağış bağları vurdu: üreticiler üzümleri işleyerek kayıpları sınırlıyor

Erken yağış bağlarda çatlamaya yol açtı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde sonbahar yağmurlarının beklenenden erken başlaması, üzümlerde çatlama ve bozulmalara neden oldu. Üzüm üretimiyle bilinen ilçede, özellikle şire üzümlerinde görülen çatlamalar taze meyve olarak pazarlamayı zorlaştırdı.

Üreticinin seçimi: işleme ve dönüştürme:

Kuyu Mahallesi'nde bağları bulunan Sercan Polat, yağışın erken gelmesi nedeniyle şire üzümlerinde çatlama gözlemlediklerini söyledi. Polat, bu durumda üreticilerin taze satıştan kaçınıp üzümleri pekmez, pestil, kesme ve cevizli sucuk gibi işlenmiş ürünlere dönüştürdüğünü belirtti.

Hasat ve işleme zorlukları:

Polat’ın bağlarında hâlâ hasat bekleyen yaklaşık 20 ton üzüm bulunuyor. Süregelen yağışlar, üreticilerin bu üzümleri işlemeye zaman bulmasını engelliyor; bu da işçilik, kurutma ve depolama süreçlerinde ek sıkıntılar yaratıyor. Üreticiler, zararların sınırlanması için yoğun emek ve zamana ihtiyaç duyuyor.

Erken yağışın doğrudan etkisi, taze pazar payının düşmesi ve işleme maliyetlerinin yükselmesi olarak öne çıkıyor; üreticiler için kısa vadede kaçınılmaz çözüm, ürünleri işleyerek değerini korumaya çalışmak oldu.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE SONBAHAR YAĞMURLARININ ERKEN BAŞLAMASI, ÜZÜMLERDE ÇATLAMA VE BOZULMALARA YOL AÇTI.