Dolar 49,5213 +0,11%
Euro 55,7537 +0,40%
Bist 11.724,37 -2,86%
Altın Gram 6.698,79 +0,89%
EUR/USD 1,1255 +0,30%
Brent Petrol 105,68 -0,23%
--°

Erkmen beldesinde minibüs çarpıştı: çoğunluğu öğrenci 16 yaralı

Afyonkarahisar Erkmen beldesinde öğrenci servisi ile şehir içi minibüsün çarpışması sonucu çoğunluğu çocuk 16 kişi yaralandı, ekipler sevk edildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Erkmen beldesinde minibüs çarpıştı: çoğunluğu öğrenci 16 yaralı

Erkmen beldesinde minibüs çarpıştı: çoğunluğu öğrenci 16 yaralı

kaza ve müdahale:

Afyonkarahisar'ın Erkmen beldesinde, öğrenci taşımacılığı yapan servis aracı ile şehir içi yolcu taşıyan minibüsün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin çarpışmanın etkisiyle yol ortasına devrildiği bildirildi.

Olayda, çoğunluğu küçük yaştaki öğrenciler olmak üzere 16 kişi yaralandı. Bölgeye polis, sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi; yaralılar, gelen ekipler tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

soruşturma ve ifadeler:

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Yaralananların ve araçların durumuna ilişkin tespitlerin ardından, öğrenci servisi şoförünün ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde delil ve görgü tanığı çalışmalarını sürdürüyor.

Minibüslerin çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı

Minibüslerin çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alaca'da yağışta kayan otomobil devrildi: 2 yaralı
images

Şanlıurfa’da kayıp iddiası: 63 yaşındaki adamın maskeli kişilerce kaçırıldığı ön...
images

İznik'te trafik denetimlerini haberleştiren WhatsApp ağına operasyon: 8 gözaltı
images

Ormanlık alanda çıkan kavgada imam hayatını kaybetti, zanlı tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zile-Turhal kara yolunda kafa kafaya çarpışma: 5 kişi yaralandı

Karadeniz bereketi Hopa meydanında balık ekmek şölenine dönüştü

Depremzede işletmeler için KOSGEB borçlarına acil düzenleme çağrısı

Alaca'da yağışta kayan otomobil devrildi: 2 yaralı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı