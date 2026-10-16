Erkmen beldesinde minibüs çarpıştı: çoğunluğu öğrenci 16 yaralı

kaza ve müdahale:

Afyonkarahisar'ın Erkmen beldesinde, öğrenci taşımacılığı yapan servis aracı ile şehir içi yolcu taşıyan minibüsün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin çarpışmanın etkisiyle yol ortasına devrildiği bildirildi.

Olayda, çoğunluğu küçük yaştaki öğrenciler olmak üzere 16 kişi yaralandı. Bölgeye polis, sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi; yaralılar, gelen ekipler tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

soruşturma ve ifadeler:

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Yaralananların ve araçların durumuna ilişkin tespitlerin ardından, öğrenci servisi şoförünün ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde delil ve görgü tanığı çalışmalarını sürdürüyor.

Minibüslerin çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı