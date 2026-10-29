Dolar 49,8326 +0,06%
Euro 55,6209 +0,08%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.473,50 -0,27%
EUR/USD 1,1140 -0,16%
Brent Petrol 110,27 -1,23%
--°

Ermenistan parlamentosunda gerilim kavgaya dönüştü

Ermenistan parlamentosunda Sivil Sözleşme ve Güçlü Ermenistan milletvekilleri oturum sırasında sözlü tartışma sonrası kavgaya tutuştu; iki vekilde yaralanma görüldü.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Ermenistan parlamentosunda gerilim kavgaya dönüştü

Ermenistan parlamentosunda gerilim kavgaya dönüştü

Ermenistan Ulusal Meclisi oturumu sırasında iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi ile muhalefetteki Güçlü Ermenistan bloğu milletvekilleri arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Oturumda yaşanan arbede üzerine çalışmalar durduruldu ve meclise kısa süreli ara verildi.

Tartışmanın başlangıcı ve gelişmesi:

İddialara göre tansiyon, Sivil Sözleşme milletvekili Taron Chakhoyan'ın muhalefete yönelik sözleri sonrası yükseldi. Chakhoyan ile muhalefet lideri Narek Karapetyan arasında başlayan sözlü münakaşa, muhalefet milletvekillerinin kürsüye yürüyerek tartışmaya müdahil olmasıyla alevlendi. Kısa süre içinde salon içinde yumruklaşma başladı ve güvenlik güçleri ile bazı milletvekilleri olaya müdahale etmeye çalıştı.

Müdahale, yaralanmalar ve meclisin tepkisi:

Meclis salonunda başlayan arbede daha sonra koridorlara da taşındı; müdahale edenler kavga edenleri ayırmakta zorlandı. Olayın ardından meclise ambulans çağrıldı ve sağlık ekipleri geldi. Muhalefet milletvekili Andranik Gevorgyan'ın burnunun kanadığı, milletvekili Ruben Mkhitaryan'ın ise kıyafetlerinin yırtıldığı bildirildi. Yaşananlar sonrası oturumun nasıl devam edeceğine ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

Olayın ardından meclis içinde güvenlik önlemlerinin ve disiplin soruşturmalarının gündeme gelmesi bekleniyor. Meclis yetkilileri ve parti temsilcilerinden konuyla ilgili resmi açıklamalar gelene dek, oturum gündemine ara verildiği ve salonun güvenliğinin sağlanmasının öncelik olduğu açıklandı.

Ermenistan parlamentosunda iktidar partisi ve muhalefet milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti....

Ermenistan parlamentosunda iktidar partisi ve muhalefet milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti. Muhalif milletvekili Andranik Gevorgyan'ın burnu kanadı, milletvekili Ruben Mkhitaryan'ın ise kıyafetlerinin yırtıldı.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Subaşıoğlu: cumhuriyeti daha aydınlık yarınlara taşımak için çalışıyoruz
images

Cumhuriyetin 103. yılı: bağımsızlık iradesinin dönüm noktası
images

Yerli hızlı tren Ankara-Kırıkkale hattında saatte 250 km hızı test etti
images

KKTC'den 29 Ekim mesajı: Atatürk’ün mirası yolumuzu aydınlatıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kahramanmaraş'ta birlik ve dayanışma vurgusuyla Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Samsun’da cumhuriyet coşkusu: 103. yıl birlik ve gelecek vurgusuyla kutlandı

Meme kanserinde taramada mamografi önceliği: MR sadece riskli olgularda düşünülmeli

Adana'da 29 ekim coşkusu: cumhuriyet 103 yaşında

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek