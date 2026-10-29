Ermenistan parlamentosunda gerilim kavgaya dönüştü

Ermenistan Ulusal Meclisi oturumu sırasında iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi ile muhalefetteki Güçlü Ermenistan bloğu milletvekilleri arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Oturumda yaşanan arbede üzerine çalışmalar durduruldu ve meclise kısa süreli ara verildi.

Tartışmanın başlangıcı ve gelişmesi:

İddialara göre tansiyon, Sivil Sözleşme milletvekili Taron Chakhoyan'ın muhalefete yönelik sözleri sonrası yükseldi. Chakhoyan ile muhalefet lideri Narek Karapetyan arasında başlayan sözlü münakaşa, muhalefet milletvekillerinin kürsüye yürüyerek tartışmaya müdahil olmasıyla alevlendi. Kısa süre içinde salon içinde yumruklaşma başladı ve güvenlik güçleri ile bazı milletvekilleri olaya müdahale etmeye çalıştı.

Müdahale, yaralanmalar ve meclisin tepkisi:

Meclis salonunda başlayan arbede daha sonra koridorlara da taşındı; müdahale edenler kavga edenleri ayırmakta zorlandı. Olayın ardından meclise ambulans çağrıldı ve sağlık ekipleri geldi. Muhalefet milletvekili Andranik Gevorgyan'ın burnunun kanadığı, milletvekili Ruben Mkhitaryan'ın ise kıyafetlerinin yırtıldığı bildirildi. Yaşananlar sonrası oturumun nasıl devam edeceğine ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

Olayın ardından meclis içinde güvenlik önlemlerinin ve disiplin soruşturmalarının gündeme gelmesi bekleniyor. Meclis yetkilileri ve parti temsilcilerinden konuyla ilgili resmi açıklamalar gelene dek, oturum gündemine ara verildiği ve salonun güvenliğinin sağlanmasının öncelik olduğu açıklandı.

Ermenistan parlamentosunda iktidar partisi ve muhalefet milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti. Muhalif milletvekili Andranik Gevorgyan'ın burnu kanadı, milletvekili Ruben Mkhitaryan'ın ise kıyafetlerinin yırtıldı.