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Ertuğrulgazi'ye çocuk sesleriyle dolacak 20 bin metrekarelik sosyal yaşam alanı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yaklaşık 20.000 m alanlı parkın tamamlanma aşamasında olduğunu ve kısa sürede açılacağını duyurdu.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Ertuğrulgazi'ye çocuk sesleriyle dolacak 20 bin metrekarelik sosyal yaşam alanı

Ertuğrulgazi'de yeni bir sosyal merkez oluşturuluyor:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm alanındaki park çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, alanın yapımı tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, "Çok yakında burası 7’den 70’e nefes alacağımız, cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle yankılanan huzur dolu bir yuvaya dönüşecek" dedi.

Çalışmalar sahada nasıl ilerliyor:

Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki incelemede, park alanı ile eş zamanlı yürütülen konut yapımlarının bir bölümünün tamamlandığı ve hak sahiplerinin yeni konutlarına yerleşmeye başladığı kaydedildi. Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projesinin tüm yapıların bitmesiyle bölge genelinde tamamlanacağını vurguladı ve projenin mahalle yaşamına katkısına dikkat çekti.

Sosyal donatılar ve kullanım amaçları:

Yaklaşık 20.000 m üzerine kurulan park, yalnızca yeşil bir alan olmanın ötesinde günlük yaşamı zenginleştirecek şekilde planlandı. Parkta spor alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve oturma alanları gibi sosyal donatılar yer alacak. Bu düzenlemelerin her yaştan vatandaşın kullanımına uygun olarak tasarlandığı ifade edildi.

Belediye yetkilileri, çevredeki yapılaşmanın devam ettiğini, bir kısmı tamamlanan konutların artık kullanıldığını ve diğer inşaatların da tamamlanmasıyla parkın kısa süre içinde hizmete alınacağını bildirdi. Çolakbayrakdar, projenin Kocasinan ve Ertuğrulgazi mahallelerine yakışır bir kentsel dönüşüm örneği olacağını belirterek, sürecin hayırlı olmasını diledi.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA YAPIMI TAMAMLANMA...

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA YAPIMI TAMAMLANMA AŞAMASINA GELEN YAKLAŞIK 20 BİN METREKARELİK PARK ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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