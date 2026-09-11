Erzincan güreşte yeni döneme ev sahipliği yaptı: milli takım gelişim kampı başladı

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Milli Takım Gelişim Kampı, ilk kez Erzincan'da gerçekleştirildi. Kentte düzenlenen organizasyona sporcu ve antrenörlerden oluşan 70 kişilik milli takım kafilesi katıldı. Kamp, saha içi antrenmanların yanı sıra sporculara kentin tarihî, kültürel ve doğal değerlerini tanıtmayı da amaçladı.

Kampın içeriği ve gündemi:

Kamp süresince planlanan antrenman programları teknik, taktik ve kondisyon odaklı uygulamalar içerdi. Federasyon yetkilileri, kampların yalnızca fiziksel hazırlık değil, aynı zamanda sporcu motivasyonu ve takım uyumunu güçlendirme açısından da önem taşıdığını vurguladı. Sporculara Erzincan’ın tarihi mekânları ve doğal güzellikleri tanıtılarak kampın sosyal ve kültürel boyutu da öne çıkarıldı.

Gelecek hedefleri ve federasyonun değerlendirmesi:

Kampın, Türk güreşinin orta ve uzun vadeli gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor. Organizasyonun 2028, 2032, 2036 ve 2040 Olimpiyatları doğrultusunda sporcuların gelişimini destekleyecek bir yapı sunduğuna dikkat çekildi. Erzincan’ın ilk kez milli takım kampına ev sahipliği yapmasını sağlayan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve yönetim kuruluna teşekkür edildi; federasyon yetkilileri benzer programların sürdürülebilirliğinin önemine işaret etti.

Yerel ev sahipliği, hem bölgesel spor altyapısının tanıtımı hem de spor turizminin desteklenmesi açısından değerli bulundu. Kampın sonuçları ve sporcuların performans değerlendirmeleri, federasyon tarafından yapılacak analizlerle takip edilecek.

ERZİNCAN'DA İLK KEZ MİLLİ TAKIM GELİŞİM KAMPI DÜZENLENDİ