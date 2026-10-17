Erzincan için önceliklendirme ve ortak akıl çağrısı

Yıldırım'dan iş birliği ve önceliklendirme mesajı:

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan’ın geleceğine yönelik projelerin uygulanmasında kurumlar arası koordinasyonun ve kaynak kullanımında öncelik belirlemenin kritik olduğunu söyledi. AFAD toplantı salonunda düzenlenen buluşmada şehirdeki projeler, kültürel mirasın korunması ve kent kimliğinin güçlendirilmesine ilişkin adımlar masaya yatırıldı.

planlama ve kaynak yönetimi:

Yıldırım, şehir gelişiminin yalnızca fiziki yatırımlarla ölçülemeyeceğine dikkat çekerek kent ile insan ilişkisine vurgu yaptı. Kent Konseyi'ni "şehirde yaşayan insanların ortak iradesini yansıtan bir yapı" olarak tanımlayan Yıldırım, projelerin belediyeyle yakın iş birliği içinde yürütülmesi gerektiğini belirtti. İhtiyaçların belirlenmesi ve kaynakların verimli kullanılması noktasında doğru planlamanın önemine dikkat çekti ve şu hatırlatmada bulundu: "Çok şey isteyebilirsiniz, hayalleriniz sınırsız olabilir. Ama ihtiyaçların sınırsız olduğu, kaynakların sınırlı olduğu gerçeğini de göz ardı etmemelisiniz. İşte bu sınırsız ihtiyaçları, beklentileri sınırlı kaynaklarla gerçekleştirebilmek için öncelik önemli hâle geliyor. Önceliklerimizi doğru belirlememiz lazım."

kültürel miras ve kentsel direnç:

Yıldırım, altyapı yatırımlarının öncelikli olması gerektiğini söylerken tarihî ve kültürel mirası görünür kılacak projelerin de şehir yaşamına değer katacağını ifade etti. Erzincan’ın deprem geçmişine değinen Yıldırım, 1939 ve 1992 depremlerinin kentte derin izler bıraktığını hatırlatarak deprem riskine karşı dirençli şehirler oluşturmanın önemini vurguladı ve yaşanan deneyimlerden çıkarılan derslerin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini belirtti.

Toplantıya AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve Kent Konseyi üyeleri katıldı. Katılımcılar projelerin yerel ihtiyaçlara uygun ve uygulanabilir olmasına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Erzincan Kent Konseyi Başkanı Av. Mustafa Çağatay Çağan açılış konuşmasında hazırladıkları projelerde insan ile kent arasındaki ilişkiyi merkeze aldıklarını, şehrin özgün yapısını ve önceliklerini gözeterek çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Çağan, kent kültürünün geliştirilmesi ve şehir yaşamına katılımın artırılması için toplumun tüm kesimlerinin katkısının önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıda, farklı görüşlerin demokratik ortamda değerlendirilmesinin şehrin ortak vizyonunu güçlendireceği, Kent Konseyi'nin projeleri katılımcı ve sorumlu bir anlayışla hazırladığı belirtildi. Katılımcılar, önceliklendirme ve koordinasyonun somut adımlarla desteklenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI AKSAKALLAR KONSEYİ BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, ERZİNCAN’IN GELECEĞİNE YÖNELİK PROJELERİN HAYATA GEÇİRİLMESİNDE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİNİN VE KAYNAKLARIN ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLARA YÖNLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI