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Erzincan il müftüsü yazıcı'dan kız kur'an kursuna kapsamlı ziyaret

Erzincan İl Müftüsü Selim Yazıcı, Fatma Aksu Yatılı Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek eğitim ve hafızlık çalışmalarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Erzincan il müftüsü yazıcı'dan kız kur'an kursuna kapsamlı ziyaret

Erzincan il müftüsü yazıcı'dan kız kur'an kursuna kapsamlı ziyaret

Erzincan İl Müftüsü Selim Yazıcı, Kavakyolu Mahallesi'nde bulunan Fatma Aksu Yatılı Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Ziyarete İl Müftü Yardımcısı Semiha Keleş ve Şube Müdürü de eşlik etti.

Eğitim faaliyetleri ve hafızlık değerlendirmesi:

Yazıcı, kurs yöneticilerinden eğitim programları hakkında bilgi aldıktan sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Ziyarette hafızlık çalışmaları özel olarak değerlendirildi; Yazıcı, hafızlığın sabır, azim ve gayret gerektirdiğini vurguladı ve öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Tesisler, kapasite ve programlar:

Kursta 48 yatak kapasitesi bulunuyor ve yatılı ile gündüzlü öğrencilerle birlikte toplam 73 öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerin 32'si hafızlık eğitimi alırken, 34'ü hafızlığa hazırlık sınıflarında yer alıyor; ayrıca 15 öğrenci ise Kur'an-ı Kerim'i Anlama Programı'na devam ediyor. Erzincan'da kadınlara yönelik ilk ve tek olma özelliği taşıyan Arapça Kur'an-ı Kerim'i Anlama Programı, geçen yıl ilk mezunlarını verdi ve bu yıl da 15 öğrenciyle sürdürülüyor.

Modern eğitim imkânlarına sahip olan kurumda dersliklerin yanı sıra spor salonu, basketbol ve voleybol sahaları, bilgisayar odası ve çok amaçlı salon bulunuyor. Yeni binada yerden ısıtma sistemi ile öğrenciler için konforlu bir eğitim ortamı sağlanıyor.

Ziyaret kapsamında kursun eğitim ve sosyal alanlarını inceleyen Yazıcı, kurumun yapımına katkı sağlayan hayırseverlere ve emeği geçenlere teşekkür etti. Yazıcı ayrıca kurs yönetimi ve öğreticilere çalışmalarında, öğrencilere ise eğitim ve hafızlık süreçlerinde başarılar diledi.

ERZİNCAN İL MÜFTÜSÜ SELİM YAZICI, KAVAKYOLU MAHALLESİ’NDE BULUNAN FATMA AKSU YATILI KIZ KUR’AN...

ERZİNCAN İL MÜFTÜSÜ SELİM YAZICI, KAVAKYOLU MAHALLESİ’NDE BULUNAN FATMA AKSU YATILI KIZ KUR’AN KURSU’NU ZİYARET ETTİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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