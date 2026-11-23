Erzincan'da siber farkındalık eğitimi:

Erzincan Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yürütülen SİBERAY Programı kapsamında, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

eğitimde ele alınan ana başlıklar:

Çalışmada güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, yasa dışı bahis konuları ile genel siber suçlar ve siber güvenlik başlıkları detaylandırıldı. Katılımcılara dijital ortamda karşılaşılabilecek tehditler ve bu tehditlere karşı alınması gereken temel önlemler aktarıldı.

katılımcı sayısı ve amaç:

Eğitimler çerçevesinde, Sınav Koleji öğrencileri ve vatandaşlara yönelik çalışmalarla 160 kişiye ulaşıldı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, siber suçların meydana gelmeden önlenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi ve toplumda bilinç düzeyinin artırılması amacıyla farkındalık çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Program, hem genç nüfusun hem de toplumun genelinin dijital riskleri tanımasına yardımcı olmayı; kullanıcıların kişisel verilerini koruma, şüpheli içeriklere yaklaşım ve yasa dışı faaliyetlerden uzak durma konusunda bilinçlenmesini sağlamayı hedefliyor.

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