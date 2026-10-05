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Erzincan tarlalarında pancar sezonu başladı

Erzincan'da martta ekilen şeker pancarlarının yaklaşık 180 günlük yetişme sürecinin ardından hasadı başladı; pancarlar Erzincan Şeker Fabrikası'nda işlenip ülkeye dağıtılıyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan tarlalarında pancar sezonu başladı

Erzincan'da pancar hasadı başladı:

Mart ayında ekilen şeker pancarları, yaklaşık 180 günlük yetişme sürecinin ardından tarlalarda olgunlaştı. Çiftçilerin yoğun mesaisinin ardından sökülen pancarlar traktör ve kamyonlarla Erzincan Şeker Fabrikası'na taşınıyor. Burada yapılan analizlerin ardından pancarlar çeşitli işlemlerden geçirilerek şekere dönüştürülüyor ve üretilen şeker ülke genelindeki tüketicilere ulaştırılıyor.

tarla ve fabrikaya ulaşım:

Yeşilyurt köyünde hasat yapan üreticiler, pancarların tarladan fabrikaya taşınmasının lojistik açısından önemine dikkat çekiyor. Çiftçi Hüseyin Bayram, "Burada üretimi yapılan pancarlar işlenerek tüm ülkeye şeker olarak dağıtılıyor." diyerek fabrikanın üretim zincirindeki rolünü vurguladı. Çiftçi Kadir Bozkurt da mart ayında ektikleri pancarların hasat dönemine ulaştığını belirterek, ürünlerin fabrikada işlenip sofralara ulaşacağını söyledi.

üreticinin beklediği tablo:

Ziraat Odası eski Başkanı Tamer Geyik, hasat dönemi başlamasına rağmen taban fiyatının hâlâ açıklanmamasının üreticilerde tedirginlik yarattığını ifade etti. Geyik, artan girdi maliyetleri göz önünde bulundurularak üreticiyi koruyacak bir taban fiyat belirlenmesi gerektiğini; bunun hem çiftçilerin gelecek planlarını netleştireceğini hem de tarım sektörünün sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını söyledi. Ayrıca Geyik, nişasta bazlı şeker üretiminin sektör ve insan sağlığı üzerindeki olası etkilerine karşı tedbir alınması çağrısında bulundu ve tarım ile hayvancılığın desteklenmesinin ülke ekonomisi açısından önemini vurguladı.

ERZİNCAN’DA MART AYINDA EKİLEN ŞEKER PANCARLARININ HASADINA BAŞLANDI

ERZİNCAN’DA MART AYINDA EKİLEN ŞEKER PANCARLARININ HASADINA BAŞLANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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