Erzincan TSO, gıda sektörünün beklentilerini ve çözüm seçeneklerini masaya yatırdı

Çalıştayın amacı ve katılımı:

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’nın 4. Meslek Grubu kapsamında düzenlenen çalıştaya, gıda toptan ve perakende sektörü temsilcileri katıldı. Toplantı, sektörün mevcut durumunu değerlendirmek, üyelerin sahada karşılaştığı sorunları saptamak ile beklenti ve çözüm önerilerini tartışmak amacıyla gerçekleştirildi.

gündemdeki temel başlıklar:

Çalıştayda, sektörün karşılaştığı piyasa dinamikleri, tedarik zinciri sorunları, perakende ve toptan satış süreçlerindeki zorluklar ile üyelerin beklentileri üzerinde duruldu. Katılımcılar, çözüm önerilerini paylaştı ve önümüzdeki dönemde uygulanabilecek adımlar için fikir alışverişinde bulundu.

oda çalışmalarına ilişkin bilgilendirme:

Toplantıya başkanlık eden Erzincan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Oda tarafından yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve gelecek dönemde planlanan faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sunulan bilgilendirmeler ışığında sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

takdir ve ileriye dönük adımlar:

Program kapsamında, Erzincan TSO’ya kayıtlı ve 40 yılı aşkın süredir ticari faaliyetlerini sürdüren üyelere, kentin ekonomik ve ticari hayatına yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketler Ahmet Tanoğlu ve Erzincan TSO Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu tarafından verildi.

Çalıştay, sektör temsilcilerinin taleplerinin ve önerilerinin değerlendirilmesi ile gelecek döneme ilişkin çalışmaların şekillendirilmesi açısından önemli bir istişare ortamı oluşturdu; elde edilen çıktılar, Oda çalışmaları ve üyelerle sürdürülecek iletişimde referans olarak kullanılacak.

ERZİNCAN TİCARET VE SANAYİ ODASININ (TSO) 4. MESLEK GRUBU'NDA FAALİYET GÖSTEREN GIDA TOPTAN VE PERAKENDE SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİNİN KATILIMIYLA ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ