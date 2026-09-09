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Erzincan TSO tarım ve hayvancılık çalıştayında sektör önceliklerini masaya yatırdı

Erzincan TSO'nun çalıştayında tarım ve hayvancılık temsilcileri sorunları ve çözüm önerilerini konuştu; 40 yılı aşkın üyelere plaket verildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 07:53

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EDİTÖR: Emre Koç

Erzincan TSO tarım ve hayvancılık çalıştayında sektör önceliklerini masaya yatırdı

Erzincan TSO'da tarım ve hayvancılık çalıştayı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından, 1. Meslek Grubu Tarım ve Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üyelerin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirildi. Toplantı, sektörün mevcut durumunu değerlendirmek ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası oluşturmak amacıyla düzenlendi.

Çalıştaya katılan sektör temsilcileri, sahada karşılaştıkları sorunlar, beklentiler ile çözüm önerilerini paylaştı. Oturuma Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu başkanlık etti ve toplantı kapsamlı bir değerlendirme süreciyle ilerledi.

Toplantının gündemi:

Gündemde; sektörün güncel yapısı, üretim ve tedarik zinciri sorunları, hayvancılıkta karşılaşılan güçlükler, finansman ve pazarlama beklentileri ile kısa ve orta vadeli hedeflerin belirlenmesi yer aldı. Üyelerin bilgi, birikim ve tecrübelerinin, saha temelli çözüm önerilerinin şekillendirilmesinde önemli olduğu vurgulandı.

Sektöre yönelik oda çalışmaları ve projeler:

Çalıştayda Ahmet Tanoğlu tarafından Oda tarafından bugüne kadar hayata geçirilen çalışmalar, devam eden projeler ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler hakkında bilgiler aktarıldı. Katılımcılar, önerilerini paylaşarak, uygulanabilir projeler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Teşekkür plaketleri:

Program kapsamında ayrıca, Erzincan TSO'ya kayıtlı olarak 40 yılı aşkın süredir ticari faaliyetlerini sürdüren üyelere teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketler, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ve Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu tarafından verildi.

Erzincan TSO tarafından yapılan açıklamada, kentin ekonomik ve ticari hayatına uzun yıllardır emek veren, tecrübeleriyle iş dünyasına değer katan tüm üyelere teşekkür edildi ve çalıştayda ortaya çıkan görüşlerin, sektörün gelişimine katkı sağlayacak somut adımlara dönüştürülmesi için değerlendirmelere devam edileceği bildirildi.

ERZİNCAN TSO’DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ İÇİN ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

ERZİNCAN TSO’DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ İÇİN ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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