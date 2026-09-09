Erzincan'da halk sağlığı haftası etkinlikleriyle hareket ve farkındalık

Etkinliklerin kapsamı:

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri birimi tarafından düzenlenen Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri, kentin farklı noktalarında vatandaşlara yönelik sağlık taramaları ve farkındalık çalışmaları olarak gerçekleştirildi.

Metabolik risk taramaları ve yönlendirme:

Etkinliklerde vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapıldı; ölçümlerde yüksek değerler tespit edilenler, beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı almak üzere Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne yönlendirildi.

Çocuklar ve gençlerde hareketliliği artırma:

Esentepe Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinliklerde çocuklara yönelik fiziksel aktiviteler gerçekleştirildi. Fizyoterapist eşliğinde yapılan çalışmalarla çocukların hareketli yaşam konusunda farkındalık kazanmaları hedeflendi. Genç ve yetişkin katılımcılara ise "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında kuvvet ölçümleri uygulandı.

Halk Sağlığı Haftası boyunca yürütülen çalışmaların amacı, vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi ve fiziksel aktivitenin günlük yaşamın sürdürülebilir bir parçası haline getirilmesidir.

ERZİNCAN’DA HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ