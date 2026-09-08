Köşk belediyesi resmi tutanaklarla köpeklerin sağlıklı teslim edildiğini açıkladı

Köşk Belediyesi açıklama yaptı

Köşk Belediyesi, ilçede sosyal medyada ve bazı yerel haber sitelerinde yer alan sokak köpeklerinin belediye ekipleri tarafından zehirlendiği iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Belediye, görüntülerin gerçek bağlamından koparılarak servis edildiğini belirterek söz konusu iddiaları asılsız olarak nitelendirdi.

sosyal medyada yayılan görüntülerin içeriği:

Kamuoyuna yansıyan videoda, belediyeye ait bir araçta baygın halde görünen köpeklerin yer aldığı ve bunun 'zehirleme' olduğu iddia edildi. Görüntünün bir vatandaş tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılmasının ardından, tartışma kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve tepkilere yol açtı.

belediyenin belgeleri ve hukuki süreç:

Köşk Belediyesi açıklamasında, ekipler tarafından alınan sokak hayvanlarının herhangi bir şekilde zehirlenmediği, aksine sağlıklı ve canlı olarak yetkili hayvan barınağına teslim edildiği kaydedildi. Belediye, bu teslimatın gerçekleştiğini gösteren resmi teslim tutanaklarını kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi ve iddiaları yayıp yayanlar hakkında gerekli hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, belediyenin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını ilgili mevzuata ve yetkili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürdüğü vurgulandı. Kurum, kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica etti.

Belediyenin açıklaması, sosyal medya kaynaklı içeriklerin yerel yönetimler ve personel üzerinde yarattığı tartışmanın ardından gelmiş oldu. Yetkililer, benzer olaylarda belge paylaşımının şeffaflığı artırdığını ve sürecin netleşmesine katkı sağladığını belirtiyor.

KÖŞK BELEDİYESİ, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN VE BELEDİYE EKİPLERİNİN SOKAK KÖPEKLERİNİ ZEHİRLEDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMADA İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞUNU BELİRTEREK, HAYVANLARIN SAĞLIKLI VE CANLI ŞEKİLDE AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TESLİM EDİLDİĞİNİ GÖSTEREN RESMİ TUTANAKLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞTI.