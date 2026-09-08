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Yurt güvenliğinde iş birliği vurgulandı: Erzincan valisi VKS toplantısına katıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri ve Gençlik ve Spor bakanlarının başkanlığında düzenlenen 'Yurt Güvenliği' VKS toplantısına katıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 20:31

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yurt güvenliğinde iş birliği vurgulandı: Erzincan valisi VKS toplantısına katıldı

Yurt güvenliği VKS toplantısı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın başkanlığında düzenlenen 'Yurt Güvenliği' konulu Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısına katıldı.

katılımcılar ve kapsamı:

Toplantıya 81 ilin katılımıyla gerçekleştirildi. Oturuma, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları, Gençlik ve Spor İl Müdürleri ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürleri de katıldı.

gündem ve değerlendirmeler:

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar ile yurt güvenliğine ilişkin konular ele alındı; illerdeki çalışmalar değerlendirildi.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ İLE GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN...

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ İLE GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK'IN BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN "YURT GÜVENLİĞİ" KONULU VİDEO KONFERANS SİSTEMİ (VKS) TOPLANTISINA KATILDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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